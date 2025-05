Abstiegskrimi im Keller – Spitzenteams vor lösbaren Aufgaben

Nach der herben Pleite gegen Zetel will Abbehausen vor eigenem Publikum Wiedergutmachung betreiben. Großenkneten reist mit dem Rückenwind aus dem Achtungserfolg gegen Spitzenreiter Brake an und kann mit einem weiteren Sieg in die obere Tabellenhälfte vorstoßen. Abbehausen braucht Punkte, um nicht doch noch in den Abstiegsstrudel zu geraten. Die Gäste gehen als leichter Favorit ins Spiel.