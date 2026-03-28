Abstiegskrimi im Derby: Alles auf Messers Schneide

– Foto: Sascha Drenth

Wenn am Samstagabend der SV Brigitta-Elwerath Steimbke auf den TuS Drakenburg trifft, ist die Ausgangslage eindeutig – und brisant. Tabellenplatz 13 gegen Rang 12, nur vier Punkte trennen beide Teams. Es ist ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel im Tabellenkeller – und dazu noch ein Derby.

Dabei ist die Ausgangslage nach dem vergangenen Spieltag bei beiden Teams höchst unterschiedlich – zumindest emotional. Während Steimbke ein spektakuläres 4:3 beim RSV Rehburg feiern konnte, bei dem Luis Bernardo Oetting mit einem Dreierpack glänzte und Philip Deeke in der Nachspielzeit den umjubelten Siegtreffer erzielte, setzte es für Drakenburg eine deutliche 2:6-Niederlage gegen SV Esperke 1929.

Die Gäste aus Drakenburg reisen mit einer klaren Botschaft an. Martin Schulz macht die Bedeutung der Partie unmissverständlich deutlich: „Abstiegskrimi pur. Derby, für beide Mannschaften geht es um extrem viel.“ Worte, die die Schwere dieser Begegnung treffend beschreiben.

Gerade deshalb fordert Schulz eine klare Reaktion seiner Mannschaft: „Für uns geht es ganz klar darum, unser Potential, was zweifelsohne da ist, jetzt einfach mal wieder abzurufen und uns dann auch zu belohnen im Ergebnis.“ Nach der defensiven Anfälligkeit zuletzt dürfte genau hier der Hebel anzusetzen sein.

Doch auch Steimbke wird mit breiter Brust auftreten. Der Last-Minute-Erfolg in Rehburg könnte zum entscheidenden Stimmungsbooster werden. Gleichzeitig ist der Druck unverändert hoch – ein Ausrutscher könnte sie wieder tiefer in den Tabellenkeller ziehen.

„Beide werden alles versuchen, irgendwie für sich die Punkte zu holen“, erwartet Schulz eine intensive und umkämpfte Partie. Und er ist sich sicher: „Ich denke, morgen werden Kleinigkeiten dann den Ausschlag geben, wer da am Ende den Platz als Sieger verlassen kann.“

Das Hinspiel endete 1:1 – ein Ergebnis, das zur aktuellen Lage passt. Eng, umkämpft, ohne klaren Sieger. Vieles deutet darauf hin, dass es auch diesmal genau darauf hinauslaufen könnte.