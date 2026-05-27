Abstiegskrimi der Oberliga: Wer folgt Heiligenstadt?

– Foto: Laura Bornemann

Am 30. und letzten Spieltag der NOFV-Oberliga Süd ist die große Entscheidung an der Spitze bereits gefallen: RSV Eintracht 1949 steht als Meister und Aufsteiger in die Regionalliga Nordost fest. Auch 1. SC 1911 Heiligenstadt muss als Absteiger in die Verbandsliga. Doch direkt davor tobt noch ein nervenaufreibender Dreikampf: FC Grimma, Bischofswerdaer FV 08 und 1. FC Lok Stendal kämpfen um den Klassenerhalt.

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Sa., 30.05.2026, 14:00 Uhr VfB Germania Halberstadt Halberstadt VfL Halle 1896 VfL Halle 96 14:00 live PUSH

Für VfB Germania Halberstadt ist es ein Saisonabschluss mit gemischtem Gefühl. Nach dem 1:3 in Bautzen ist der Blick nach oben versperrt, bei 47 Punkten steht aber immerhin ein stabiler Mittelfeldplatz. VfL Halle 1896 kommt mit einem 2:2 gegen das bereits abgestiegene Heiligenstadt und damit mit verpasster Chance im Gepäck. Mit 45 Punkten kann Halle noch an Halberstadt vorbeiziehen. Es geht nicht mehr um Rettung oder Aufstieg, aber sehr wohl um einen versöhnlichen Schlussstrich und darum, eine unruhige Saison mit Haltung zu beenden. ---

Sa., 30.05.2026, 14:00 Uhr VfB Auerbach 1906 Auerbach FSV Budissa Bautzen Bautzen 14:00 PUSH

Es treffen zwei Mannschaften aufeinander, die ein ordentliches Saisonfinale spielen wollen, aber keine ganz große Bühne mehr erreichen werden. VfB Auerbach 1906 verlor zuletzt 0:2 in Freital und will mit einem Heimsieg die 50-Punkte-Marke angreifen. FSV Budissa Bautzen reist nach dem starken 3:1 gegen Halberstadt mit Rückenwind an und kann mit einem Erfolg sogar noch an VfL Halle 1896 vorbeiziehen. Die Ausgangslage ist entspannt, aber nicht belanglos. Gerade solche letzten Spiele entwickeln oft eine eigene Schärfe, weil beide Seiten den Eindruck der Saison noch einmal deutlich färben wollen. ---

Der Meister gegen den Tabellenzweiten: Diese Partie trägt trotz geklärter Spitze viel Würde in sich. RSV Eintracht 1949 hat beim 1:1 in Rudolstadt gezeigt, dass nach der fixierten Meisterschaft keine Leichtigkeit verschenkt wird. SC Freital steht nach dem 2:0 gegen Auerbach auf Platz zwei und will sich beim Titelträger beweisen. Für RSV Eintracht wird es ein Heimspiel im Zeichen der Krönung, für Freital ein Härtetest und ein Auftritt mit Prestige. Es geht nicht mehr um den Aufstieg, aber um das letzte große Bild einer starken Saison. ---

Sa., 30.05.2026, 14:00 Uhr FC Grimma FC Grimma FC Einheit Rudolstadt Rudolstadt 14:00 PUSH

Für FC Grimma ist dieses Spiel ein Endspiel. Der überraschende 1:0-Sieg in Plauen hat der Mannschaft noch einmal Leben eingehaucht, doch mit 25 Punkten bleibt die Lage hochgefährlich. Gegen den FC Einheit Rudolstadt, der dem Meister zuletzt ein 1:1 abrang, braucht Grimma erneut alles: Nerven, Wucht und womöglich auch einen langen Atem. Rudolstadt selbst steht mit 33 Punkten über dem Abstiegskampf und kann freier auftreten. Genau das macht die Aufgabe für Grimma so heikel. ---

Sa., 30.05.2026, 14:00 Uhr Bischofswerdaer FV 08 BFV 08 VFC Plauen VFC Plauen 14:00 live PUSH

Für den Bischofswerdaer FV 08 ist die Rechnung klar: Es geht um den Ligaverbleib. Das 1:1 in Krieschow war ein kleiner Schritt, aber keiner, der Sicherheit gebracht hat. Nun kommt mit VFC Plauen ein Spitzenteam, das sich allerdings nach dem 0:1 gegen Grimma mit einer Enttäuschung aus der Pfingstpause meldet. Für Plauen ist der große Wurf längst verpasst, für den BFV 08 geht es dagegen um alles. Diese ungleichen Voraussetzungen machen das Spiel schwer lesbar – und gerade deshalb emotional so aufgeladen. ---

1. FC Lok Stendal steht bei 27 Punkten und hat damit die beste Ausgangslage der drei Kellerkandidaten – aber eben nur eine fragile. Das 0:2 in Sandersdorf war ein bitterer Rückschlag, der den letzten Spieltag noch einmal maximal aufgeladen hat. Gegen den VfB 1921 Krieschow, der beim 1:1 gegen Bischofswerda ebenfalls Punkte liegen ließ, aber überraschend das Finale des Landespokals Brandenburg gegen den FC Energie Cottbus gewann, braucht Stendal einen entschlossenen Auftritt. Mehr Finaldruck geht kaum. ---

Sa., 30.05.2026, 14:00 Uhr VfB Empor Glauchau VfB Glauchau SG Union Sandersdorf Sandersdorf 14:00 PUSH

VfB Empor Glauchau hat mit dem späten 1:1 in Wernigerode noch einmal Zähigkeit gezeigt und steht bei 40 Punkten. Gegen SG Union Sandersdorf bietet sich nun die Chance, die Saison in der oberen Tabellenhälfte zu beenden. Die Gäste reisen nach dem 2:0 gegen Stendal mit einem guten Gefühl an und haben sich mit 36 Punkten aus den größten Sorgen herausgearbeitet. Es ist kein Abstiegsendspiel, aber eine Partie mit spürbarer Spannung, weil beide Teams zeigen können, dass sie den Saisonendspurt stabil und mit Haltung absolviert haben. ---

Für den 1. SC 1911 Heiligenstadt ist dieses letzte Heimspiel ein Abschied aus der Liga. Das 2:2 in Halle trotz früher Unterzahl war noch einmal ein Zeichen von Trotz und Widerstand, ändert aber nichts am feststehenden Abstieg. Gegen FC Einheit Wernigerode geht es nun darum, sich mit Würde und Leidenschaft zu verabschieden. Wernigerode holte zuletzt ein spätes 1:1 gegen Glauchau und steht mit 33 Punkten im sicheren Bereich. Für die Gäste ist es ein Saisonabschluss, für Heiligenstadt ein letzter emotionaler Auftritt in der Oberliga.