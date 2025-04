Abstiegskrimi bei Stern Britz – Drei Freitag-Spiele

Spitzenreiter TSV Rudow (Trainer Mario Reichel) ist weiterhin erster Aufstiegsanwärter. Nach der spektakulären 3:5-Niederlage gegen Viktoria II müssen sie im Heimspiel gegen Inter Berlin wieder in die Spur finden. Matteo Günther (14 Tore) und Talha Sennur (8 Tore) sollen es richten. Rudow steht bei 50 Punkten und spürt den Atem von Meteor und Preussen. Inter (Trainer Juan José Swett Barros) steckt mit 29 Punkten im Mittelfeld fest. Das 2:4 gegen Köpenick zuletzt war ein Rückschlag. Im Hinspiel trotzte Inter Rudow ein 1:1 ab

Der Tabellendritte BFC Preussen II (Trainer Johann Gajda) will im Heimspiel gegen Berolina Stralau seine Aufstiegschancen wahren. Mit 47 Punkten liegt Preussen gleichauf mit Meteor auf Platz 2 – nur wegen der schlechteren Tordifferenz dahinter. Das Team hat nach der herben 0:5-Pleite bei BSV 1892 am letzten Spieltag einiges gutzumachen. Hoffnung liegen auf Torjäger Lucky Ugbogbo (7 Tore) und Hugo Timur (6 Goals). Berolina Stralau (Trainer Alvi Kallço) steht mit 26 Punkten auf Platz 11. Zuletzt holten sie ein 2:2 gegen Empor II. Im Hinspiel gab es eine bittere 0:3-Heimniederlage gegen Preussen. Auf Simon Heßler (8 Tore) und Ole Bresemann (7 Tore, 4 Assists) muss der BFC aufpassen.

So., 27.04.2025, 10:45 Uhr

Meteor (Trainer Demircan Dikmen) ist punktgleich mit Preussen auf Platz 2. Top-Torjäger Simon Böhm (20 Tore in 19 Spielen) ist in der Form seines Lebens. Auch Serkan Karasu (8 Tore) und Tim Riese (7 Tore) haben ihren Anteil. Mahlsdorf (Trainer Mirko Wilke) ist Fünfter mit 39 Punkten, nur einen Punkt hinter BSV 1892 und in Schlagdistanz zur Spitzengruppe. Zuletzt gewannen sie 2:1 bei Berliner SC II. Das Hinspiel verlor Mahlsdorf knapp mit 0:1.