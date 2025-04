Abstiegskrimi bei Innerstetal – Ilsetal könnte sich endgültig absetzen

FC Ilsetal – KSV Vahdet Salzgitter (Mi., 19:00 Uhr)

Mit 26 Punkten rangiert der FC Ilsetal aktuell auf Platz acht und hat sich in den eine solide Ausgangslage erarbeitet. Nach zuletzt guten Ergebnissen will die Mannschaft nun mit einem Heimsieg den Anschluss an das gesicherte Mittelfeld festigen.

Gegner KSV Vahdet Salzgitter (Platz zehn, 20 Punkte) benötigt dringend Zähler, um nicht weiter in den Abstiegskampf gezogen zu werden. Die Gäste haben jedoch noch ein Nachholspiel in der Hinterhand und könnten mit einem Erfolg den Abstand zur kritischen Zone ausbauen.