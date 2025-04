Abstiegskrimi am Sonntag

So., 27.04.2025, 12:00 Uhr

Kreisliga A: TuS Jöllenbeck II – TuS Eintracht Bielefeld (Sonntag, 12:00 Uhr)

Der TuS Eintracht Bielefeld will wichtige Punkte im Kellerduell bei der Zweitvertretung von TuS Jöllenbeck holen. TuS Jöllenbeck II gewann das letzte Spiel und hat nun 24 Punkte auf dem Konto. Am vergangenen Spieltag verlor der TuS gegen die SC Bielefeld 04/26 und steckte damit die 17. Niederlage in dieser Saison ein. Der TuS Eintracht Bielefeld hatte im Hinspiel alle Register gezogen und einen 4:1-Sieg verbucht.