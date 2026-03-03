Abstiegskrimi am Mittwoch zwischen Wiefelstede und dem FC Hude

Der Aufsteiger SVE Wiefelstede tat sich in der Hinrunde der Bezirksliga Weser-Ems 2 erwartbar schwer und hat mit gerade einmal sieben Punkten noch reichlich Arbeit vor der Brust. Zur Realität gehört aber auch, dass sich der Abstand aufs rettende Ufer durchaus im Rahmen hält. Am morgigen Mittwochabend trifft der SVE auf einen der erreichbaren Gegnern, in Form vom FC Hude.
Hude, mit 14 Punkten auf dem Konto kann sich in der laufenden Spielzeit ebenfalls nicht mit Ruhm bekleckern und ist noch auf reichlich Punkte angewiesen. Das letzte Aufeinandertreffen ist schon ein Weilchen her und war damals dennoch eine klare Angelegenheit – am 24.03.2019 gewann der FCH deutlich mit 5:1. Rund sieben Jahre später treffen die beiden Akteure nun wieder in der Bezirksliga aufeinander und beiden wissen um die immense Bedeutung der Partie. Ein Blick auf die Tabelle macht deutlich: sollte der SVE als Sieger vom Platz gehen, kommen sie bis auf vier Punkte an die Gäste ran, sichert sich Hude den Auswärtssieg ziehen sie davon.
Anpfiff ist dann am Mittwoch um 20 Uhr in Wiefelstede.