Abstiegskrimi am Mittwoch zwischen Wiefelstede und dem FC Hude

Hude, mit 14 Punkten auf dem Konto kann sich in der laufenden Spielzeit ebenfalls nicht mit Ruhm bekleckern und ist noch auf reichlich Punkte angewiesen. Das letzte Aufeinandertreffen ist schon ein Weilchen her und war damals dennoch eine klare Angelegenheit – am 24.03.2019 gewann der FCH deutlich mit 5:1. Rund sieben Jahre später treffen die beiden Akteure nun wieder in der Bezirksliga aufeinander und beiden wissen um die immense Bedeutung der Partie. Ein Blick auf die Tabelle macht deutlich: sollte der SVE als Sieger vom Platz gehen, kommen sie bis auf vier Punkte an die Gäste ran, sichert sich Hude den Auswärtssieg ziehen sie davon.