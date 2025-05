Abstiegskrimi am Anhalter Bahnhof - Meteor will nachlegen

Tabellenführer TSV Rudow (Trainer Mario Reichel) spielt eine starke Saison und hat am 26. Spieltag den nächsten Meilenstein auf dem Weg in die Berlin-Liga vor sich. Die Elf um Torjäger Matteo Günther (17 Tore) und Flügelspieler Talha Sennur (8 Treffer) empfängt den Tabellenzwölften FSV Berolina Stralau 1901. Stralau kam am letzten Spieltag mit einem 4:1-Sieg gegen Mahlsdorf eindrucksvoll zurück, auch dank eines gut aufgelegten Ole Bresemann (9 Tore, 5 Vorlagen). Im Hinspiel gab es ein klares 4:0 für Rudow – ein Fingerzeig. Doch Trainer Alvi Kallço hat seine Mannschaft stabilisiert. Trotzdem: Alles andere als ein Dreier für Rudow wäre eine Überraschung – und ein Geschenk an die Verfolger.