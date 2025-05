Abstiegskracher zwischen Tabellennachbarn

Aufgrund der unsicheren Anzahl der Absteiger plagt die abstiegsbedrohten Vereine der Landesklasse 1 wahrscheinlich bis zum letzten Spieltag die Angst vor dem Gang in die Kreisoberliga. "Wir brauchen am Ende des Tages mehr Punkte als vier Teams hinter uns. Dank des Spielplans haben wir aber glücklicherweise alles in der eigenen Hand", verzichtet SCHOTT-Cheftrainer Andreas Kittner auf sämtliche Rechnereien und besinnt sich in den entscheidenden Wochen auf seine eigene Mannschaft. Sein Trainerkollege Patrick Dittombee bläst in das selbe Horn, wenngleich er auch die möglichen Abstiegskonstellationen parat hat. "Bei drei Absteigern brauchen wir sechs Punkte aus den letzten Spielen und bei vier Absteigern wären es neun Punkte. Prinzipiell versuchen wir einfach jedes Spiel zu gewinnen", schaut er den anstehenden Spielen positiv entgegen.

Dass Selbstvertrauen im Sport eine große Rolle spielt steht wohl außer Frage und ist somit auch im Abstiegskampf ein wichtiger Baustein. In Hinblick auf die Stimmung innerhalb der Mannschaften sind beide Trainer durchweg positiv gestimmt. "Zur Zeit trainieren wir konstant mit vielen Spielern trainieren und die Abläufe besser einstudieren, was allein schon eine Menge Selbstvertrauen geben wird", ordnet Andreas Kittner dem guten Training eine enorme Wichtigkeit für das Vertrauen seiner Spieler zu. Patrick Dittombee hingegen zieht die positive Stimmung aus den letzten Spielen und nimmt die Stimmung innerhalb der Mannschaft ebenfalls positiv wahr. "Aufgrund nur einer unglücklichen Niederlage vor heimischen Publikum in der Rückrunde können meine Spieler vor Selbstvertrauen strotzen. Das Training macht Spaß und wir ziehen alle an einem Strang, steht Patrick Dittombee voll hinter seiner Mannschaft.

Es bleibt bei gewohnten Strukturen

Aufgrund der gesteigerten Präsenz der Partie zwischen den beiden Tabellennachbarn könnte man meinen, dass in der Trainingswoche vor solch einem Spiel besondere Maßnahmen ergriffen werden. Darauf angesprochen verneinen jedoch beide Cheftrainer diese Annahme. "Wir machen im Training nichts anderes als sonst. Wir machen unsere Aufgaben und wollen die drei Punkte zuhause behalten", vertraut Patrick Dittombee den gewohnten Strukturen im Trainingsalltag der bisherigen Saison. Auch im Lager des SV SCHOTT Jena ll sehen die Vorbereitungen zu dieser Partie nicht anders aus. "Wir verzichten aufgrund von beruflichen und ausbildungstechnischen Gründen auf ein Kurztrainingslager, weshalb wir uns auf den guten Plätzen in der Oberaue vorbereiten", spricht Andreas Kittner über die Trainingswoche seiner Mannschaft.

Maximale Intensität und Energie

Wie für ein Abstiegsduell üblich, wird es wahrscheinlich auch in dieser Partie nur über die richtige Einstellung und das Gewinnen von Zweikämpfen gehen. Die beiden Cheftrainer wissen um die Stärken des Gegners, wenngleich sie den Qualitäten ihrer Spieler voll und ganz Vertrauen schenken. "SCHOTT Jena ll ist eine spielerisch gute Mannschaft und kann auch schnell Unterstützung von oben bekommen. Wenn wir mit der Energie der letzten Spiele auftreten, ist auch in diesem Spiel alles möglich und unser Ziel ist es mit dem Gegner nach dem Spiel die Tabellenplätze zu tauschen", hofft Apoldas Cheftrainer Patrick Dittombee darauf seine Mannschaft in der Form der letzten Spiele zu sehen. Auch Andreas Kittner weiß, was er von seiner Mannschaft sehen möchte. "Wir brauchen in allen Belangen eine hohe Intensität sowie die nötige Cleverness gepaart mit einer mannschaftlichen Geschlossenheit."