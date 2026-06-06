Abstiegskracher zum Saisonfinale: Steele und Königshardt im Showdown Die Sportfreunde Königshardt und die SpVgg Steele treffen am letzten Spieltag der Bezirksliga Gruppe 6 im direkten Duell aufeinander. Während Steele der Klassenerhalt winkt, kämpft Königshardt mindestens um den Relegationsplatz. von Markus Becker · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Steele will den Klassenerhalt perfekt machen. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Spannender könnte die Ausgangslage vor dem letzten Spieltag kaum sein. Wenn die Sportfreunde Königshardt am Sonntag die SpVgg Steele empfangen, steht für beide Mannschaften im direkten Duell viel auf dem Spiel. Während Steele nicht mehr viel für den Klassenerhalt benötigt, droht Königshardt sogar noch der direkte Abstieg.

Steele muss nur eine deutliche Niederlage vermeiden Die Ausgangslage ist klar: Steele belegt mit 29 Punkten Rang 14 und damit den ersten sicheren Nichtabstiegsplatz. Königshardt folgt mit 26 Zählern auf dem Relegationsrang 15, während Arminia Lirich mit 25 Punkten als Tabellen-16. auf einen Ausrutscher der Konkurrenz hofft. Besondere Bedeutung kommt dabei dem direkten Vergleich zu. Steele gewann das Hinspiel gegen Königshardt deutlich mit 4:0 und geht dadurch mit einer komfortablen Ausgangslage ins Saisonfinale. Selbst bei einer Niederlage mit bis zu drei Toren Unterschied würden die Essener noch die Klasse halten.

Dass der direkte Klassenerhalt über Platz 14 theoretisch noch möglich ist, weiß auch Königshardts Trainer Kenan Hodzic. Allzu sehr beschäftigt er sich mit diesem Szenario jedoch nicht: "Den direkten Vergleich umzudrehen wäre nur das i-Tüpfelchen. Dazu muss einfach viel zu viel stimmen, was in der Saison oft nicht der Fall war. Deswegen sind wir eher darauf bedacht zu gewinnen, sodass wir Lirich hinter uns halten.“ Für die Sportfreunde sind nämlich alle drei Saisonausgänge noch möglich: Ob Klassenerhalt, Relegation oder direkter Abstieg - Königshardt hat sein Schicksal aber auch noch in der eigenen Hand. Mit einem Sieg gegen Steele wäre zumindest der Relegationsplatz in jedem Fall abgesichert.