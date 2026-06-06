Abstiegskracher zum Saisonfinale: Steele und Königshardt im Showdown

Spannender könnte die Ausgangslage vor dem letzten Spieltag kaum sein. Wenn die Sportfreunde Königshardt am Sonntag die SpVgg Steele empfangen, steht für beide Mannschaften im direkten Duell viel auf dem Spiel. Während Steele nicht mehr viel für den Klassenerhalt benötigt, droht Königshardt sogar noch der direkte Abstieg.
Die Ausgangslage ist klar: Steele belegt mit 29 Punkten Rang 14 und damit den ersten sicheren Nichtabstiegsplatz. Königshardt folgt mit 26 Zählern auf dem Relegationsrang 15, während Arminia Lirich mit 25 Punkten als Tabellen-16. auf einen Ausrutscher der Konkurrenz hofft.
Besondere Bedeutung kommt dabei dem direkten Vergleich zu. Steele gewann das Hinspiel gegen Königshardt deutlich mit 4:0 und geht dadurch mit einer komfortablen Ausgangslage ins Saisonfinale. Selbst bei einer Niederlage mit bis zu drei Toren Unterschied würden die Essener noch die Klasse halten.
Dass der direkte Klassenerhalt über Platz 14 theoretisch noch möglich ist, weiß auch Königshardts Trainer Kenan Hodzic. Allzu sehr beschäftigt er sich mit diesem Szenario jedoch nicht: "Den direkten Vergleich umzudrehen wäre nur das i-Tüpfelchen. Dazu muss einfach viel zu viel stimmen, was in der Saison oft nicht der Fall war. Deswegen sind wir eher darauf bedacht zu gewinnen, sodass wir Lirich hinter uns halten.“
Für die Sportfreunde sind nämlich alle drei Saisonausgänge noch möglich: Ob Klassenerhalt, Relegation oder direkter Abstieg - Königshardt hat sein Schicksal aber auch noch in der eigenen Hand. Mit einem Sieg gegen Steele wäre zumindest der Relegationsplatz in jedem Fall abgesichert.
Trotz der vielschichtigen Ausgangslage will man sich in Königshardt nicht mit Rechenspielen beschäftigen. Trainer Kenan Hodzic setzt den Fokus vollständig auf das eigene Spiel.
"Klar, hilft es definitiv für den Kopf, dass wir es in der eigenen Hand haben. Aber wir haben genug Situationen in der Rückrunde verspielt, wo wir einfach Punkte hätten holen müssen“, erklärt der Coach.
Auch das Parallelspiel zwischen Arminia Lirich und dem Heisinger SV soll während der Partie keine Rolle spielen. "Es bringt nichts, wenn wir unsere eigenen Hausaufgaben nicht erledigen. Wir konzentrieren uns nur auf uns und werden nach Lirich erst nach dem Abpfiff schauen.“ Die Drucksituation für die Liricher ist sogar um ein Vielfaches größer: Das Team von Jens Szopinski müsste mit dem verlorenen direkten Vergleich gegen Königshardt in jedem Fall drei Punkte holen, um den direkten Abstieg zu vermeiden.
Um gar nicht auf etwaige Schützenhilfe bauen zu müssen, erhofft sich Hodzic, dass sein Team die "Basics" im Abstiegskracher an den Tag legt: "Wir müssen die Zweikämpfe annehmen, wir müssen die Laufbereitschaft an den Tag bringen. Wir müssen selbstbewusst Fußball spielen. Gegen den Ball müssen wir hart ackern, sodass wir jeden Ball erobern wollen.“
Am Ende könnte es auch ein Nervenspiel um den Klassenerhalt werden. Steele hat die besten Karten auf den direkten Klassenerhalt, Königshardt könnte sich mit einem Sieg zumindest die Relegation sichern und Arminia Lirich lauert auf einen Patzer der Konkurrenz. Die endgültigen Entscheidungen fallen am Sonntag.