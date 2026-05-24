Abstiegskracher live: VfR Nierstein empfängt Fontana Finthen

Abstiegskracher live bei der AZ: Nierstein empfängt Finthen. – Foto: VRM (Zink, Scherthan(

Nierstein. Nur ein Punkt. So viel trennt den VfR Nierstein von Fontana Finthen in der Tabelle der Bezirksliga Rheinhessen. Und beide Mannschaften müssen noch bis zum Schluss um den Klassenerhalt zittern. Am letzten Spieltag treffen Nierstein und Finthen im Direktduell aufeinander. Wer setzt sich durch und jubelt über ein weiteres Jahr in der Bezirksliga? Und wer legt sein Schicksal in die Hände der Verfolger? Die Allgemeine Zeitung zeigt die Partie am Sonntag (15 Uhr) im Livestream. Kommentiert von den AZ-Sportreportern Benedikt Palm und Franziska Donauer.

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