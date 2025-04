Der VfL Vichttal will am Wochenende den vierten Sieg in Serie. – Foto: Daniel Frenken

Abstiegskracher in Vichttal: "Jeder hat verstanden, worum es geht!" Vichttal mit Rückenwind – Özyurt: "Jedes Spiel gewinnt extrem an Bedeutung

Wenn der VfL Vichttal am Sonntag den FC Hennef 05 empfängt, steht mehr als ein gewöhnliches Ligaspiel an. Es geht um richtungsweisende Punkte im Kampf um den Klassenerhalt in der Mittelrheinliga. Vichttal rangiert mit 20 Zählern auf Rang 14, Hennef steht mit 23 Punkten auf Platz 12. Das Hinspiel entschieden die Hennefer deutlich mit 3:0 für sich – seither hat sich aber viel verändert.

Gibbons: "Gewünschter Effekt ist eingetreten" "Die letzten drei Siege haben wir uns hart erarbeitet und allesamt verdient gewonnen", betont Philip Gibbons, sportlicher Leiter des VfL Vichttal. „Wir haben uns in der Winterpause auf einigen Positionen verstärkt und der gewünschte Effekt ist eingetroffen.“ Mit dem Rückenwind aus drei Siegen in Folge und einer geschlossenen Mannschaftsleistung sieht Gibbons sein Team gut gewappnet: „Mittlerweile hat jeder bei uns im Kader verstanden, worum es geht und der ganze Verein steht hinter der Mannschaft.“

So., 27.04.2025, 15:30 Uhr VfL Vichttal VfL Vichttal FC Hennef 05 FC Hennef 05 15:30 PUSH Für das Duell mit Hennef kündigt er ein enges Spiel an: „Die Sechs-Punkte-Spiele kennen wir nur zu gut aus den letzten Begegnungen und sind dementsprechend hoch motiviert auf das Spiel am Sonntag. Hennef ist gut in die Rückrunde gestartet, hat aber zuletzt gegen starke Gegner auch wieder Punkte liegen gelassen.“ Personell sei fast alles an Bord – nur bei Angreifer Bismark Quayson steht noch ein Fragezeichen.