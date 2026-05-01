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Spielvorbericht
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Abstiegskracher in Troisdorf - Offene Tür für den SV Bergheim
Kreisliga A Sieg: Im Tabellenkeller trifft der SV Umutspor Troisdorf auf den TuS Winterscheid.
von Niklas Bien · Heute, 14:20 Uhr · 0 Leser
Der SV Bergheim ist den Sportfreunden Troisdorf ein Stück enteilt – Foto: stefan.hahne@web.de
Für den SV Bergheim hat sich am vergangenen Wochenende eine Tür geöffnet – und zwar zur Bezirksliga. Weil die Sportfreunde Troisdorf überraschend gegen den 1. FC Niederkassel II verloren, ist der SVB an der Tabellenspitze nun vier Punkte voraus. Sechs Spiele vor Schluss ist Bergheim also voll auf Meisterkurs, bekommt es nun aber mit dem 1. FC Spich II zu tun.
Klar ist: Bergheim wird die Spich-Reserve nicht unterschätzen. Dafür hat der aktuelle Tabellenfünfte in der Vergangenheit schon zu oft bewiesen, wie stark er sein kann. Unter anderem mit der Vizemeisterschaft im Vorjahr. In der Gegenwart ist der Spitzenreiter dem 1. FC aber enteilt. Im Hinspiel hielt Spich beim 3:3 stark dagegen und glich in einer spektakulären Nachspielzeit aus.
Am anderen Ende der Tabelle geht es ums Überleben in der Kreisliga A. Der SV Umutspor Troisdorf (23 Punkte) empfängt den TuS Winterscheid (20 Punkte). Der TuS ist als 14. in der Abstiegszone, der SV Umutspor als Zwölfter knapp über dem Strich. Die Troisdorfer kamen in der vergangenen Woche mit 0:5 gegen den FSV Neunkirchen-Seelscheid II unter die Räder, sollten im Sechs-Punkte-Spiel also eine Reaktion zeigen.