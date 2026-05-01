 2026-04-29T13:32:52.058Z

Spielvorbericht

Abstiegskracher in Troisdorf - Offene Tür für den SV Bergheim

Kreisliga A Sieg: Im Tabellenkeller trifft der SV Umutspor Troisdorf auf den TuS Winterscheid.

von Niklas Bien · Heute, 14:20 Uhr · 0 Leser
Der SV Bergheim ist den Sportfreunden Troisdorf ein Stück enteilt
Der SV Bergheim ist den Sportfreunden Troisdorf ein Stück enteilt – Foto: stefan.hahne@web.de

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Kreisliga A Sieg
Neunk.-Seel. II
1. FC Spich II
SV Bergheim
TuS Mondorf II

Für den SV Bergheim hat sich am vergangenen Wochenende eine Tür geöffnet – und zwar zur Bezirksliga. Weil die Sportfreunde Troisdorf überraschend gegen den 1. FC Niederkassel II verloren, ist der SVB an der Tabellenspitze nun vier Punkte voraus. Sechs Spiele vor Schluss ist Bergheim also voll auf Meisterkurs, bekommt es nun aber mit dem 1. FC Spich II zu tun.

Spich als verkapptes Topteam

So., 03.05.2026, 13:00 Uhr
1. FC Spich
1. FC Spich1. FC Spich II
SV Bergheim 1937
SV Bergheim 1937SV Bergheim
13:00

Klar ist: Bergheim wird die Spich-Reserve nicht unterschätzen. Dafür hat der aktuelle Tabellenfünfte in der Vergangenheit schon zu oft bewiesen, wie stark er sein kann. Unter anderem mit der Vizemeisterschaft im Vorjahr. In der Gegenwart ist der Spitzenreiter dem 1. FC aber enteilt. Im Hinspiel hielt Spich beim 3:3 stark dagegen und glich in einer spektakulären Nachspielzeit aus.

Zeigt der SV Umutspor eine Reaktion?

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
SV Umutspor Troisdorf
SV Umutspor TroisdorfSV Umutspor
TuS Winterscheid
TuS WinterscheidWinterscheid
15:00

Am anderen Ende der Tabelle geht es ums Überleben in der Kreisliga A. Der SV Umutspor Troisdorf (23 Punkte) empfängt den TuS Winterscheid (20 Punkte). Der TuS ist als 14. in der Abstiegszone, der SV Umutspor als Zwölfter knapp über dem Strich. Die Troisdorfer kamen in der vergangenen Woche mit 0:5 gegen den FSV Neunkirchen-Seelscheid II unter die Räder, sollten im Sechs-Punkte-Spiel also eine Reaktion zeigen.

Die weiteren Spiele des 25. Spieltags

So., 03.05.2026, 15:15 Uhr
SV Allner-Bödingen
SV Allner-BödingenA.-Bödingen
TSV 06 Wolsdorf
TSV 06 WolsdorfTSV Wolsdorf
15:15

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So., 03.05.2026, 13:00 Uhr
TuS Mondorf 1920
TuS Mondorf 1920TuS Mondorf II
Türkischer FC Inter Troisdorf
Türkischer FC Inter TroisdorfInter T´dorf
13:00

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So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
SV Rot Weiß Hütte
SV Rot Weiß HütteRW Hütte
FSV SW Neunkirchen-Seelscheid
FSV SW Neunkirchen-SeelscheidNeunk.-Seel. II
15:00

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So., 03.05.2026, 15:15 Uhr
Sportfreunde Troisdorf 05
Sportfreunde Troisdorf 05SF Troisdorf
SV Fortuna Müllekoven
SV Fortuna MüllekovenMüllekoven
15:15

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So., 03.05.2026, 15:15 Uhr
TuS Birk
TuS BirkTuS Birk
1. FC Niederkassel
1. FC NiederkasselNiederkassel II
15:15

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So., 03.05.2026, 13:00 Uhr
TuS 05 Oberpleis
TuS 05 OberpleisOberpleis II
FC Kosova Sankt Augustin
FC Kosova Sankt AugustinFC Kosova
13:00

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