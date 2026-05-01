Abstiegskracher in Troisdorf - Offene Tür für den SV Bergheim Kreisliga A Sieg: Im Tabellenkeller trifft der SV Umutspor Troisdorf auf den TuS Winterscheid. von Niklas Bien · Heute, 14:20 Uhr · 0 Leser

Der SV Bergheim ist den Sportfreunden Troisdorf ein Stück enteilt – Foto: stefan.hahne@web.de