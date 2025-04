Abstiegskracher in Peine

Während Volkmarode und Wendezelle weiter um den direkten Aufstieg rangeln, liegt der Fokus vieler Fans am kommenden Samstag auf einem anderen Ende der Tabelle: In Peine trifft mit dem VfB der aktuell Drittletzte auf den Vorletzten VfB Rot-Weiß Braunschweig. Ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel. Sollte Braunschweig verlieren dürften wohl alle Hoffnungen auf eine Last-Minute-Rettung zerschlagen sein.

TSV Schwicheldt – TSV Wendezelle Nach dem furiosen 5:1 gegen Leiferde empfängt Schwicheldt mit breiter Brust den Tabellenzweiten. Wendezelle steht mit 51 Punkten in direkter Lauerstellung hinter Volkmarode – für sie zählt im Aufstiegskampf jeder Zähler. Doch der TSV ist heimstark, verlor in diesem Jahr erst zwei Spiele vor heimischer Kulisse. Es könnte ein umkämpftes Spiel werden, bei dem Wendezelle sich keinen Ausrutscher erlauben darf.

Helmstedter SV – SC RW Volkmarode

Der Spitzenreiter aus Volkmarode fährt zum akut abstiegsbedrohten Helmstedter SV. Mit nur 24 Gegentoren und einer starken Bilanz von 17 Siegen aus 23 Spielen tritt man auch in Helmstedt als Favorit an. Die Gastgeber kämpfen zwar noch um den Ligaverbleib, gehen aber als klarer Underdog ins Rennen. Dennoch: In dieser Liga ist fast alles möglich. Große Hoffnungen dürften seitens des Aufsteiger auf Top-Torjäger Luca Roschat ruhen.

Weitere Partien im Überblick