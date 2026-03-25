Abstiegskracher in Esslingen und Tübingen, Calcio unter Druck

Am 24. Spieltag der Verbandsliga Württemberg verdichtet sich die Saison spürbar. Young Boys Reutlingen führen die Tabelle mit 55 Punkten an, dahinter folgt FC Holzhausen mit 51 Punkten. Im Verfolgerfeld lauern TSV Berg mit 41 Punkten sowie TSV Oberensingen und Sportfreunde Dorfmerkingen mit jeweils 39 Punkten. Im Tabellenkeller ist die Lage dagegen rau und unerbittlich: TSG Tübingen, FC Esslingen, FSV Waiblingen und VfR Heilbronn stehen unter großem Druck. Nach einem Spieltag mit klaren Siegen, bitteren Rückschlägen und einem torlosen Gipfeltreffen ist die Spannung in dieser Liga greifbar.
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