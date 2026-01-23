Abstiegskracher in Aue, für Aachen wird die Lage immer bedrohlicher

Zwei Wochen vor einem möglichen Gipfeltreffen mit dem MSV Duisburg (8. Februar), gilt es für den SC Verl, seine Spitzenposition weiter zu behaupten. Zunächst steht mit dem SV Wehen Wiesbaden allerdings ein Gegner vor der Brust, der zuletzt ähnlich zuverlässig zu punkten wusste. Besonders für die Verfolger Rot-Weiss Essen und Energie Cottbus warten tückische Aufgaben. Es geht jeweils gegen die zu Saisonbeginn schon fast abgeschriebenen Neulinge vom TSV Havelse und 1. FC Schweinfurt. Beide Aufsteiger feierten in der Vorwoche jeweils Siege und werden nun mit Volldampf in Richtung Nicht-Abstiegszone marschieren wollen. Apropos: Genau auf dem ersten Platz über dem Strich haust derzeit der FC Erzgebirge Aue, empfängt nun mit dem SSV Ulm einen direkten Konkurrenten. Alemannia Aachen braucht im Zuge einer weiterhin andauernden Durststrecke allmählich mal wieder ein Erfolgserlebnis, um nicht den gefürchteten Rückschritt in Richtung Regionalliga zu machen.
22. Spieltag
30.01.26 TSV Havelse - FC Erzgebirge Aue
31.01.26 1. FC Saarbrücken - VfL Osnabrück
31.01.26 Viktoria Köln - SV Waldhof Mannheim
31.01.26 FC Energie Cottbus - TSG 1899 Hoffenheim II
31.01.26 F.C. Hansa Rostock - FC Ingolstadt 04
31.01.26 TSV 1860 München - Alemannia Aachen
31.01.26 1. FC Schweinfurt 05 - SSV Jahn Regensburg
01.02.26 SSV Ulm 1846 Fußball - MSV Duisburg
01.02.26 SC Verl - VfB Stuttgart II
01.02.26 Rot-Weiss Essen - SV Wehen Wiesbaden
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: