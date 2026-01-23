 2026-01-20T07:14:11.657Z

Allgemeines
Können die Aachener den Abwärtstrend stoppen?
Können die Aachener den Abwärtstrend stoppen? – Foto: Markus Verwimp

Abstiegskracher in Aue, für Aachen wird die Lage immer bedrohlicher

3. Liga: Das Feld könnte genau um die Abstiegszone noch einmal enger zusammenrücken, wobei besonders der TSV Havelse wieder ernsthafte Ansprüche um den Klassenerhalt anmelden darf. Für die weiter formschwache Alemannia Aachen braucht es eine baldige Trendwende.

Zwei Wochen vor einem möglichen Gipfeltreffen mit dem MSV Duisburg (8. Februar), gilt es für den SC Verl, seine Spitzenposition weiter zu behaupten. Zunächst steht mit dem SV Wehen Wiesbaden allerdings ein Gegner vor der Brust, der zuletzt ähnlich zuverlässig zu punkten wusste. Besonders für die Verfolger Rot-Weiss Essen und Energie Cottbus warten tückische Aufgaben. Es geht jeweils gegen die zu Saisonbeginn schon fast abgeschriebenen Neulinge vom TSV Havelse und 1. FC Schweinfurt. Beide Aufsteiger feierten in der Vorwoche jeweils Siege und werden nun mit Volldampf in Richtung Nicht-Abstiegszone marschieren wollen. Apropos: Genau auf dem ersten Platz über dem Strich haust derzeit der FC Erzgebirge Aue, empfängt nun mit dem SSV Ulm einen direkten Konkurrenten. Alemannia Aachen braucht im Zuge einer weiterhin andauernden Durststrecke allmählich mal wieder ein Erfolgserlebnis, um nicht den gefürchteten Rückschritt in Richtung Regionalliga zu machen.

Liveticker: Viktoria Köln - 1. FC Saarbrücken

Heute, 19:00 Uhr
Viktoria Köln
Viktoria KölnViktoria Köln
1. FC Saarbrücken
1. FC SaarbrückenSaarbrücken
19:00live

____

Liveticker: TSG Hoffenheim II - Alemannia Aachen

Morgen, 14:00 Uhr
TSG 1899 Hoffenheim
TSG 1899 HoffenheimHoffenheim II
Alemannia Aachen
Alemannia AachenAlemannia Aachen
14:00live

____

Liveticker: FC Ingolstadt - VfB Stuttgart II

Morgen, 14:00 Uhr
FC Ingolstadt 04
FC Ingolstadt 04Ingolstadt
VfB Stuttgart
VfB StuttgartVfB Stuttg. II
14:00live

____

Liveticker: FC Erzgebirge Aue - SSV Ulm

Morgen, 14:00 Uhr
FC Erzgebirge Aue
FC Erzgebirge AueErzgeb. Aue
SSV Ulm 1846 Fußball
SSV Ulm 1846 FußballSSV Ulm
14:00live

____

Liveticker: FC Energie Cottbus - 1. FC Schweinfurt

Morgen, 14:00 Uhr
FC Energie Cottbus
FC Energie CottbusFC Energie
1. FC Schweinfurt 05
1. FC Schweinfurt 05Schweinfurt
14:00live

____

Liveticker: Rot-Weiss Essen - TSV Havelse

Morgen, 14:00 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
TSV Havelse
TSV HavelseTSV Havelse
14:00live

____

Liveticker: MSV Duisburg - SSV Jahn Regensburg

Morgen, 16:30 Uhr
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
SSV Jahn Regensburg
SSV Jahn RegensburgSSV Jahn
16:30live

____

Liveticker: SV Waldhof Mannheim - F.C. Hansa Rostock

So., 25.01.2026, 13:30 Uhr
SV Waldhof Mannheim
SV Waldhof MannheimSV Waldhof
F.C. Hansa Rostock
F.C. Hansa RostockF.C. Hansa
13:30live

____

Liveticker: VfL Osnabrück - TSV 1860 München

So., 25.01.2026, 16:30 Uhr
VfL Osnabrück
VfL OsnabrückVfL Osnabrück
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860
16:30live

____

Liveticker: SV Wehen Wiesbaden - SC Verl

So., 25.01.2026, 19:30 Uhr
SV Wehen Wiesbaden
SV Wehen WiesbadenSV Wehen Wie
SC Verl
SC VerlSC Verl
19:30live

____

So geht es weiter

22. Spieltag
30.01.26 TSV Havelse - FC Erzgebirge Aue
31.01.26 1. FC Saarbrücken - VfL Osnabrück
31.01.26 Viktoria Köln - SV Waldhof Mannheim
31.01.26 FC Energie Cottbus - TSG 1899 Hoffenheim II
31.01.26 F.C. Hansa Rostock - FC Ingolstadt 04
31.01.26 TSV 1860 München - Alemannia Aachen
31.01.26 1. FC Schweinfurt 05 - SSV Jahn Regensburg
01.02.26 SSV Ulm 1846 Fußball - MSV Duisburg
01.02.26 SC Verl - VfB Stuttgart II
01.02.26 Rot-Weiss Essen - SV Wehen Wiesbaden

____

