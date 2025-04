Abstiegskracher im Nachholspiel – Hagener SV reist zum SV Quitt Ankum

Der Hagener SV ist in 2025 eigentlich recht gut drauf. Seit der Winterpause verlor das Team von Mathias Lührmann nur zwei von fünf Spielen, gewann ebenfalls zwei und holte sogar ein Remis beim Aufstiegsaspiranten Blau-Weiß Hollage. Zuletzt gab es allerdings nach einem eher durchwachsenen Auftritt eine 0:2-Niederlage bei den Sportfreunden Lechtingen. Damit stehen die Gäste zwar noch knapp über dem Strich, aber auch nur aufgrund des besseren Torverhältnisses gegenüber der Konkurrenz. Etwas besser sieht es hingegen bei den Gastgebern aus. Der SV Quitt Ankum ist in 2025 kaum wiederzuerkennen und sammelt wie am Fließband Punkte. Der positive Lauf wurde allerdings am vergangenen Wochenende von Viktoria Georgsmarienhütte gestoppt. Nach verrückten sechs Siegen am Stück (unter anderem gegen VfR Voxtrup) musste sich die Mannschaft von Matthias Luttmer auswärts bei der Viktoria ganz spät mit 2:1 geschlagen geben. Nun bleibt abzuwarten was diese Niederlage mit den Ankumern macht.

Anpfiff ist am Mittwochabend um 19:45 Uhr in Ankum.