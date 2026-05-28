Abstiegskracher bei Croatia Reutlingen und der TuS Ergenzingen

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Am 33. und vorletzten Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 3 sind die großen Entscheidungen an der Spitze gefallen: TSG Balingen II steht als Meister fest, SG Empfingen wird in die Aufstiegsrelegation zur Verbandsliga Württemberg gehen. Doch darunter brennt die Liga noch. Spvgg Freudenstadt ist sicher abgestiegen, und wegen der unklaren Zahl direkter Absteiger trägt fast jede Partie im unteren Tabellendrittel das Gewicht eines Endspiels. Zwischen letzter Hoffnung, nackter Angst und dem Wunsch nach einem versöhnlichen Saisonabschluss wartet ein Spieltag voller Druck.

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VfL Pfullingen reist mit einem schmerzhaften Rückschlag in dieses Duell. Das 1:2 in Albstadt kostete nicht nur Punkte, sondern auch das Gefühl, die Saison sauber ausklingen zu lassen. Mit 50 Zählern steht die Mannschaft solide da, doch gegen den feststehenden Meister will Pfullingen zeigen, dass es gegen die Besten der Liga bestehen kann. TSG Balingen II hat mit dem 3:2 gegen SV Zimmern das Meisterstück vollendet und fährt nun als Champion vor. Gerade deshalb liegt in diesem Spiel eine besondere Würze: Der Meister will seine Dominanz bestätigen, Pfullingen dem frisch gekrönten Spitzenreiter einen Stolperstein legen. Es ist ein Duell zwischen Feierlaune und Ehrgeiz.

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Sa., 30.05.2026, 15:30 Uhr SV Seedorf SV Seedorf VfL Mühlheim VfL Mühlheim 15:30 PUSH

Der 5:0-Sieg in Tübingen war für SV Seedorf ein Befreiungsschlag von großer Wucht. Mit 34 Punkten lebt die Hoffnung, sich im komplizierten Abstiegsszenario entscheidend Luft zu verschaffen. Zuhause gegen VfL Mühlheim soll nun der nächste Schritt folgen, denn Seedorf weiß, dass gerade jetzt jeder weitere Punkt goldwert sein kann. Mühlheim steht mit 38 Punkten oberhalb der ganz heißen Zone, ist aber keineswegs völlig in Sicherheit. Der Aufsteiger kann sich mit einem Auswärtserfolg wohl endgültig beruhigen. Genau darin liegt die Spannung: Seedorf kämpft um Distanz nach unten, Mühlheim um den endgültigen Haken hinter eine nervöse Saison. ---

Sa., 30.05.2026, 15:30 Uhr TuS Ergenzingen Ergenzingen SSC Tübingen SSC Tübingen 15:30 PUSH

Für TuS Ergenzingen wird die Lage immer düsterer. Das 1:6 in Nagold war ein schwerer Schlag, die Mannschaft steht bei 21 Punkten und braucht im Saisonendspurt fast schon ein Wunder. Gegen SSC Tübingen geht es deshalb um weit mehr als drei Punkte. Es ist womöglich die letzte Chance, die Hoffnung noch einmal aufzurichten. SSC Tübingen kassierte beim 0:5 gegen Seedorf eine bittere Ohrfeige und steht mit 31 Punkten ebenfalls noch nicht sorgenfrei da. Der Aufsteiger hat das größere Polster, aber keine Ruhe. Dieses Spiel trägt die Wucht eines Kellerduells, in dem Verzweiflung, Mut und Nervosität eng nebeneinander liegen. ---

Sa., 30.05.2026, 15:30 Uhr SV Zimmern SV Zimmern VfL Nagold VfL Nagold 15:30 PUSH

SV Zimmern verlor beim neuen Meister Balingen II knapp mit 2:3 und verpasste damit einen wichtigen Schritt im Rennen um eine möglichst starke Abschlussplatzierung. Mit 57 Punkten steht die Mannschaft weiter auf Rang drei und will die Saison unbedingt mit einem Erfolgserlebnis in den letzten beiden Wochen krönen. VfL Nagold kommt nach dem furiosen 6:1 gegen Ergenzingen mit voller Brust. Die Offensive lief heiß, und mit 52 Punkten ist auch Nagold stark unterwegs. Vieles ist oben zwar geklärt, aber sportlicher Ehrgeiz bleibt in solchen Spielen ein mächtiger Motor. Es ist ein Duell zweier Mannschaften, die sich nichts mehr schenken müssen, aber noch viel zeigen wollen. ---

Sa., 30.05.2026, 15:30 Uhr SG Empfingen SG Empfingen FC 07 Albstadt FC Albstadt 15:30 PUSH

SG Empfingen hat mit dem 3:0 in Harthausen/Scher seine Pflicht souverän erfüllt und die Relegation zur Verbandsliga gesichert. Jetzt geht es darum, den Rhythmus hochzuhalten und sich für die entscheidenden Wochen in bestmöglicher Form zu präsentieren. Vor eigenem Publikum dürfte der Anspruch klar sein: dominant auftreten und keine Zweifel lassen. Für FC 07 Albstadt war das 2:1 gegen Pfullingen ein Lebenszeichen, vielleicht das letzte wirklich kraftvolle. Mit 26 Punkten bleibt die Lage dennoch prekär, die Restchance ist klein. Gerade deshalb kann Albstadt nun frei und zugleich verzweifelt auftreten. Für Empfingen ist es ein Spiel der Kontrolle, für die Gäste eines der letzten Hoffnung. ---

SC 04 Tuttlingen erlebte beim 2:3 in Nehren einen besonders bitteren Nachmittag. Nach einer 2:0-Führung stand am Ende leere Enttäuschung. Mit 43 Punkten ist die Lage zwar deutlich entspannter als bei den Kellerteams, aber ein versöhnlicher Abschluss ist nach diesem Rückschlag umso wichtiger. BSV 07 Schwenningen kommt mit Schwung. Das 4:0 gegen Freudenstadt war ein klares Zeichen, dazu ragte Fabio Chiurazzi mit drei Treffern heraus. Mit 48 Punkten reist die Mannschaft mit Selbstvertrauen an. Das Spiel verspricht Tempo und Offensivkraft, weil beide Teams zuletzt erlebt haben, wie schnell sich ein Nachmittag in dieser Liga drehen kann. ---

SV Croatia Reutlingen musste beim 1:5 in Bösingen eine harte Niederlage hinnehmen und steht nun bei 36 Punkten. Das reicht noch nicht für entspanntes Zurücklehnen. Gegen TSV Harthausen/Scher bietet sich deshalb die Chance, die eigenen Sorgen deutlich zu verkleinern und sich vom Tabellenkeller weiter abzusetzen. Für Harthausen/Scher wird die Luft dagegen immer dünner. Das 0:3 gegen Empfingen war ein weiterer Rückschlag, mit 27 Punkten ist der Druck nun gewaltig. Dieses Spiel ist für die Gäste fast schon ein Muss. Croatia kämpft um Ruhe, Harthausen/Scher um das nackte sportliche Überleben. ---

Für Spvgg Freudenstadt ist der Abstieg besiegelt. Das 0:4 in Schwenningen war der nächste Beleg einer bitteren Saison. Trotzdem bleibt dieses Heimspiel bedeutend, weil es um Würde, um einen letzten kämpferischen Eindruck und um den Umgang mit einer sportlich schweren Wahrheit geht. VfB Bösingen reist nach dem überzeugenden 5:1 gegen Croatia Reutlingen mit Rückenwind an. Mit 54 Punkten gehört die Mannschaft weiterhin zur starken Verfolgergruppe und will die Saison auf einem möglichst hohen Rang abschließen. Für Freudenstadt ist es ein Abschied unter Schmerz, für Bösingen die Chance, den eigenen Anspruch noch einmal deutlich zu unterstreichen.