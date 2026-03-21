Abstiegskracher auf der Kippe – Schmidt: „Ein Muss-Sieg für beide"

Unabhängig davon ist die sportliche Ausgangslage eindeutig. Altwarmbüchen reist als Tabellensechzehnter mit elf Punkten an, Kirchrode liegt mit zehn Zählern direkt dahinter auf Rang siebzehn. „Das ist ein Sechs-Punkte-Spiel für uns. Der Verlierer kann meines Erachtens dann auch schon für die Kreisliga planen“, sagte Schmidt. Entsprechend deutlich formuliert der Trainer die Bedeutung der Partie.

Hintergrund sind Platzprobleme beim Gastgeber. Der Rasenplatz in Kirchrode ist nach der Winterpause offenbar nicht bespielbar, Alternativen sind bislang nicht final geklärt. „Aktuell steht das Spiel noch auf der Kippe. Kirchrode hat uns informiert, dass ihr Rasenplatz nicht bespielbar ist“, erklärte Trainer Sebastian Schmidt. Eine Verlegung auf Kunstrasen wurde diskutiert, allerdings käme es dort zu späten Anstoßzeiten, die für Teile der Mannschaft nicht umsetzbar sind. Auch ein Hartplatz ist noch im Gespräch. Eine endgültige Entscheidung steht aus.

Das Hinspiel endete 1:1, damals mit unterschiedlichen Halbzeiten auf beiden Seiten. Auch diesmal erwartet Schmidt eine enge Begegnung, in der weniger die spielerische Klasse als vielmehr Einsatz und Zweikampfstärke entscheidend sein werden. „Da wird der gewinnen, der die Eins-gegen-eins-Duelle für sich entscheidet und den unbedingten Willen entwickelt, die Meter mehr zu gehen.“

Beide Teams gehen mit Niederlagen in das Duell. Altwarmbüchen unterlag zuletzt dem MTV Engelbostel-Schulenburg mit 2:4, zeigte dabei jedoch Moral und kam zwischenzeitlich zum Ausgleich. Kirchrode verlor beim TuS Kleefeld mit 2:3 und verpasste es, wichtige Punkte im Tabellenkeller zu sammeln.

Die Ausgangslage ist damit klar: Für beide Mannschaften zählt nur ein Sieg. Ob die Partie wie geplant stattfinden kann, bleibt jedoch zunächst offen.