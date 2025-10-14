Kaum ist das Wochenende vorbei, da geht es in der Bezirksliga Weser-Ems schon weiter – und wie. Am Mittwochabend empfängt TuS Middels im Kellerduell den Landesliga-Absteiger Germania Leer. Für beide Mannschaften geht es aktuell um den Klassenerhalt, um so wichtiger wären drei Punkte gegen einen direkten Konkurrenten.

Vor allem Germania Leer hat sich die Rückkehr in die Bezirksliga wohl ganz anders vorgestellt. Nach neun absolvierten Partien konnte man überschaubare sieben Zähler verbuchen, was aktuell Platz vierzehn bedeutet. Das letzte Ligaspiel liegt schon ein wenig zurück – am 28.09 gab es eine 4:1-Niederlage in Aurich. Dem gegenüber steht mit TuS Middels eine Mannschaft, welche nach einem versäumten Saisonstart in die Spur gefunden hat und seit vier Spielen ungeschlagen ist. Zudem gewann die Mannschaft von Trainer Tobias Ryl am vergangenen Sonntag mit 6:1 beim Aufsteiger TuS Eintracht Hinte und neutralisierte damit das Torverhältnis (14:14). Die Zuschauer dürfen sich also auf einen echten Bezirksliga-Fight unter der Woche freuen.