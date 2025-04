Abstiegsknaller zwischen SV Rasensport und VFR Voxtrup II

Im Kopf- an Kopf-Rennen um den Klassenerhalt in der Kreisliga Staffel B kommt es am

Donnerstagabend zum Abstiegsknaller SV Rasensport gegen VFR Voxtrup II. Der

TV Wellingholzhausen benötigt ebenfalls jeden Punkt im Abstiegskampf und spielt bei

Blau Weiß Schinkel, der zuletzt mit stark schwankende Leistungen auffiel. Der Tabellenzweite VFL Kloster Oesede muss im Kampf um den Relegationsplatz die Pfichtaufgabe gegen SV Viktoria Gmhütte II lösen. Bereits am Mittwochabend treffen mit dem SV Hellern und dem TUS Glane zwei Mannschaften aufeinander, denen der Einzug in die Relegation ebenfalls noch zuzutrauen ist.