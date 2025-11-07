Abstiegsknaller in Oberpolling - Primus erwartet formstarke SVS-U23

Am vorletzten Spieltag vor der Winterpause kommt es zum ultimativen Kellerduell. Der Tabellennachzügler SV Oberpolling erwartet im ersten Spiel nach der Trennung von Coach Ernst Lüftl den Rangvorletzten SV Hofkirchen. Spitzenreiter SpVgg Ruhmannsfelden hat eine harte Nuß zu knacken. Mit der U23 des SV Schalding-Heining kommt eine Mannschaft ans Lerchenfeld, die zuletzt viermal in Folge gewinnen konnte. Der FC Künzing geht als klarer Favorit in das Nachbarduell gegen die SpVgg Niederalteich. Die seit neun Partien ungeschlagene SpVgg GW Deggendorf empfängt den TSV Waldkirchen, der nach zwei Niederlagen den Kontakt nach ganz vorne etwas abreißen lassen musste.

Marco Kolmer (Co-Spielertrainer SV Bischofsmais): "In Hutthurm konnten wir mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung einen enorm wichtigen Sieg einfahren. Gerade in der ersten Halbzeit konnten wir spielerisch überzeugen und uns einige gute Torchancen erspielen. Aber auch die kämpferische Einstellung der Mannschaft war über 90 Minuten top. Am Samstag kommt der TSV Grafenau zu uns nach Bischofsmais. Im Hinspiel sind wir gegen Raml & Co. übel unter die Räder gekommen. Zuhause wollen wir hingegen ein anderes Gesicht zeigen und an die Leistung von letzter Woche anknüpfen. Die Rollen sind zwar auch dieses Mal wieder klar verteilt, allerdings wollen wir im letzten Heimspiel des Jahres nicht leer ausgehen." Personalien: Alexander Gerl und Simon Dresely fehlen weiterhin. Alexander Adam (Trainer TSV Grafenau): "Für uns steht ein sehr anspruchsvolles Spiel in Bischofsmais an, weil wir auswärts bislang nicht viel auf die Beine bekommen haben. Wir müssen geschlossen verteidigen und vorm gegnerischen Tor effizienter werden, dann ist für uns auch in der Fremde etwas drin." Personalien: Die "Stodbärn" vermelden Bestbesetzung.

Sven Halfar (Trainer TSV Waldkirchen): "Wir müssen uns abschütteln und am Samstag wieder ein anderes Gesicht zeigen. Kompakt verteidigen, Zweikämpfe und zweite Bälle gewinnen und uns nach vorne mehr zutrauen. Deggendorf hat einen Lauf und es wird ein schwieriges Spiel, das uns vor allem defensiv sehr fordern wird. Wir müssen es schaffen, dass wir wieder an die Leistungen vor dem Schalding-Spiel anknüpfen können." Personalien: Tim Feilmeier ist wieder eine Option, dafür stehen Angelo Sigl und Lukas Wurm krankheitsbedingt auf der Kippe.

Andreas Schäfer (Sportkoordinator SpVgg GW Deggendorf): "Nach dem verdienten Heimerfolg gegen Grainet bekommen wir es mit Waldkirchen erneut mit einem Team aus dem vorderen Tabellenbereich zu tun, das bisher eine gute Saison spielt. Vor allem im Umschaltspiel ist das eine sehr gefährliche Mannschaft, die schnelle Leute in ihren Reihen hat. Wir wollen im letzten Heimspiel vor der Winterpause unsere Erfolgsserie weiter ausbauen und dreifach punkten."Personalien: Die Donaustädter können nicht auf Niklas Hauner, Roman Artemuk, Sebastian Kett und Marlon Limmer zurückgreifen.

Uli Köberl (Sportlicher Leiter TSV Mauth): "Im letzten Heimspiel des Jahres haben wir unseren Tabellennachbarn aus Hutthurm zu Gast. Im Hinspiel haben wir eines unserer besten Saisonspiele gemacht, was beim anstehenden Duell aber nichts mehr zählt. Vor allem bei Standards ist der SV Hutthurm eine der gefährlichsten Mannschaften in der Liga. Auch davor sind wir gewarnt." Personalien: Neu auf der Ausfallliste ist Rotsünder Bastian Hilz. Stefan Winter (1. Vorstand SV Hutthurm): "Leider ist uns der erhoffte Sieg gegen Bischofsmais nicht gelungen. Dadurch bleibt unsere Tabellensituation sehr angespannt und wir müssen den Blick ganz klar nach hinten richten. Wir sehnen die Winterpause herbei, da wir mit vielen verletzen und angeschlagenen Spielern zu kämpfen haben. Dennoch werden wir in den verbleibenden beiden Spiele alles in die Waagschale werfen und versuchen, Punkte zu holen." Personalien: Adrian Böck, Mirza Hasanovic und Patrick Kaltenecker können nicht auflaufen. Zusätzlich hat die Kolarsch-Truppe noch angeschlagene Akteure zu beklagen.

Holger Stemplinger (Trainer SV Garham): "Langsam geht es Richtung Winterpause, aber wir haben noch zwei schwere Spiele vor der Brust. Beginnend mit Oberdiendorf, gegen das wir mit Sicherheit noch eine kleine Rechnung aus der Hinrunde offen haben. Dort haben wir uns das Spiel nach einer starken ersten Halbzeit und einer Riesenchance aufs 2:0, innerhalb von fünf Minuten aus der Hand reißen lassen. Daher gilt es, über 90 Minuten konzentriert zu bleiben und die Offensive der Deandorfer nicht zur Entfaltung kommen zu lassen. Schaffen wir das, haben wir gute Chancen, die Punkte in Garham zu lassen." Personalien: Simon Aschenbrenner, Thomas Obernhuber, Simon und Florian Weber können nicht mitwirken. Zudem gibt es noch ein paar Fragezeichen. Sebastian List (Spielertrainer TSV-DJK Oberdiendorf): "Nach dem verdienten Sieg gegen Mauth wollen wir in Garham nachlegen. Dies wird gegen die kompakte und spielerisch starke Stemplinger-Truppe ein schweres Unterfangen. Im Hinspiel haben wir gesehen, dass Kleinigkeiten solche Spiele entscheiden können. Wir wissen um die Stärken des SV Garham und wollen weitere Punkte auf die Habenseite bekommen." Personalien: Für Klaus Loistl und Sebastian Gruber ist bereits Winterpause.

Fabian Burmberger (Spielertrainer FC Künzing): "Am Samstag steht das Derby gegen Niederalteich an. Wir freuen uns sehr darauf und gehen durch den vergangenen Sieg selbstbewusst in die Partie. Niederalteich ist keinesfalls zu unterschätzen. Sie werden versuchen kompakt zu stehen, offensiv über Konter und Unachtsamkeiten von uns gefährlich zu werden. Wir müssen wieder alles geben, damit die Punkte in Künzing bleiben.“



Personalien: Gegenüber der Vorwoche gibt es keinerlei Veränderungen im Aufgebot.







Manuel Kesten (Spielertrainer SpVgg Niederalteich): "Die Niederlage gegen Garham war sinnbildlich für unsere aktuelle Situation. Wir investieren extrem viel in unsere Spiele, sind mindestens auf Augenhöhe mit unseren Gegnern, aber versäumen es, aus besten Möglichkeiten Tore zu erzielen. Sofern es uns gelingt, unsere Leidenschaft der letzten Partien beizubehalten und unsere Effektivität zu steigern, können wir in Künzing für eine Überraschung sorgen."



Personalien: Die Gäste können mit ihrer stärksten Formation antreten.











Johannes Gastinger (Trainer SV Grainet): "Im Heimspiel gegen Obernzell-Erlau erwartet uns die nächste sehr schwere Aufgabe. Die Fröschl-Truppe ist in allen Mannschaftsteilen gut besetzt und steht aktuell in einer Tabellenregion, die nicht ihrer Qualität entspricht. Wir lassen uns von der bitteren Niederlage in Deggendorf aber nicht aus der Bahn werfen, weil wir auch dort - trotz langer Unterzahl - gesehen haben, dass wir nur sehr schwer zu schlagen sind. Nichtsdestotrotz ist uns bewusst, dass wir einen ganz starken Tag brauchen, um gegen den FC Obernzell-Erlau, der jeden Gegner in dieser Liga schlagen kann, bestehen zu können."



Personalien: Sebastian Seidl und Johannes Glaser sind nicht einsatzfähig.





Jonas Stefan (Sportlicher Leiter FC Obernzell-Erlau): "Nach der enttäuschenden und deutlichen Niederlage gegen Künzing müssen wir an diesem Wochenende ein anderes Gesicht zeigen. Mit Grainet erwartet uns ein sehr heimstarkes Team, das zurecht vorne dabei ist. Unsere Defensive muss stehen, damit wir einen Punkt mit nach Hause nehmen können."



Personalien: Die Lage ist äußerst angespannt, da neben den Langzeitverletzten auch Leon Schiller, Benedikt Kleinert, Markus Schramm und Alexander Breu nicht auflaufen können.











Jochen Freidhofer (Trainer SpVgg Ruhmannsfelden): "Leider wurde unser Gastspiel in Hofkirchen kurzfristig abgesagt und wir müssen deshalb eine Englische Woche bestreiten. Dabei wartet am Samstag eine extrem schwierige Aufgabe. Gegen die Bayernliga-Reserve aus Schalding haben wir schon im Hinspiel völlig verdient mit 0:2 verloren und 14:1 Tore bei vier Siegen aus den vergangenen vier Spielen spricht eine deutliche Sprache. Wir müssen unsere Topform auf den Platz bringen und das traue ich meinen Jungs auch zu. Mit der Hilfe unserer Fans werden wir auf drei Punkte gehen."



Personalien: Nicht dabei sein können dabei Johann Greipl, Korbinian Menacher, Stefan Wittenzellner und Marcel Steinbauer





Manuel Mörtlbauer (Spielertrainer SV Schalding-Heining II): "Wir freuen uns auf den Vergleich mit dem Tabellenführer. Mit Brunner und Schiller hat Ruhmannsfelden nicht nur eine brandgefährliche Offensive, sondern auch die beste Defensive der ganzen Liga.

Unsere Spieler entwickeln sich bestens und können sich selbst beweisen, was sie können. Wir wollen auch beim Tabellenführer unsere Qualität auf den Platz bringen und werden uns nicht verstecken.



Personalien: Fix nicht dabei sind nur die Dauerpatienten. "Es gibt allerdings noch das eine oder andere Fragezeichen", lässt Coach Mörtlbauer wissen.







Dominik Marold (Sportlicher Leiter SV Oberpolling): "Nach der schwierigen Entscheidung in dieser Woche richtet sich nun der volle Fokus auf das bevorstehende Kellderduell. Die Tabellensituation lässt keine Ausreden mehr zu. Wir erwarten ein kampfbetontes Spiel, in dem Mentalität und Siegeswille entscheiden werden - es muss jetzt nichts mehr schön aussehen."



Personalien: Fabian Hönl und Philipp Seidl werden höchstwahrscheinlich krankheitsbedingt ausfallen. Auf der Kippe steht außerdem Awaiz Raza.









Alexander Fürst (Spielertrainer SV Hofkirchen): "In Oberpolling wird es ein harter Fight. Beide Teams müssen gewinnen. Wir werden den Kampf annehmen und versuchen, die drei Punkte mit nach Hofkirchen zu nehmen."



Personalien: In der Teambesetzung lässt sich der Neuling nicht in die Karten schauen. "Viele Fragezeichen", sagt Fürst.







