"Abstiegsknaller" in Ebnath und Riglasreuth - Topspiel in Neusorg

"Wir haben uns durch den Sieg am Montag eine sehr gute Ausgangssituation geschaffen, haben mehrere Mannschaften hinter uns gelassen, dadurch, dass Riglasreuth aber auch gewonnen hat, bleibt alles sehr eng. Unser vorrangiges Ziel in Riglasreuth ist nun, nicht zu verlieren, mindestens den Abstand zu halten. Dennoch spielen wir natürlich auf drei Punkte, wollen dort gewinnen, um die letzten Zweifel zu beseitigen. Mit einem Sieg bleiben wir in der Liga, was unser Ziel war und ist. Am Montag haben wir die 30-Punkte-Marke geknackt, was die erste Etappe ist mit dieser jungen Mannschaft. Und jetzt haben wir uns eingeschworen darauf, dass wir am Sonntag den Klassenerhalt perfekt machen wollen, was drei Spieltage vor Schluß ein Riesenerfolg wäre. Wir reisen also mit der bestmöglichen Mannschaft an und wollen gewinnen", so Gästetrainer Patrick Schmidt.

Nach einem Osterwochenende voller gemischter Gefühle geht es für den SV Neusorg in die heiße Phase der Saison. Die bittere Niederlage gegen Pressath schmerzt - mit einem Sieg hätte man einen großen Schritt in Richtung Relegationsplatz machen können. Doch noch ist nichts verloren: Drei Spieltage vor Schluss hat man weiterhin alles selbst in der Hand. Am kommenden Wochenende wartet mit dem FC Dießfurt ein direkter Konkurrent im Kampf um die vorderen Plätze. Dießfurt liegt fünf Punkte hinter dem SV Neusorg auf Platz 4. Die Ausgangslage ist klar: Mit einem Sieg könnte man nicht nur den Vorsprung ausbauen, sondern auch einen wichtigen Schritt zum Erhalt des 2. Platzes machen. Das Hinspiel entschied man souverän mit 3:0 auf fremdem Platz - daran will die Mannschaft von Patrick Müller anknüpfen. Die Truppe ist hochmotiviert, weiß um die Bedeutung des Spiels und wird alles in die Waagschale werfen, um wichtige Punkte im Rennen um die Relegation zu ergattern. Jetzt heißt es: Zusammenstehen, kämpfen und punkten. (Quelle: Vorschau SV Neusorg)

„Natürlich hätten wir mit einem Sieg gegen Pressath vieles klarer machen können, aber wir jammern nicht – wir schauen nach vorne und haben immer noch eine gute Ausgangslage für die letzten Spieltage. Die Jungs sind fokussiert und brennen auf das Duell mit Dießfurt. Jeder weiß, worum’s geht. Jetzt zählt’s, und wir wollen mit Leidenschaft, Wille und Einsatz alles dafür tun, um die drei Punkte bei uns zu behalten“, so ein entschlossener SVN-Chefanweiser Patrick Müller.

Wie der Gastgeber, hat auch der FCD an Ostern wichtige Punkte liegen gelassen. Die Rechung nun ist einfach. Bei einer Niederlage wäre Platz 2 weg und wohl auch ein Platz 3, der ja ebenfalls für die Relegation qualifiziert. So weiß ein jeder im Dießfurter Trikot, um was es geht.

"Nach dem Unentschieden in Mantel haben wir nur noch eine minimale Chance auf den 2. Platz. Wenn man in Neusorg gewinnt, wären es immer noch 2 Punkte dahin. Bei zwei danach noch ausstehenden Spielen rechnerisch also noch möglich, man kann es halt nicht mehr aus eigener Kraft schaffen. Trotzdem müssen und werden wir alles versuchen, um die drei Punkte in Neusorg zu holen", sagt der Spartenleiter der Gäste, Henry Schraml.