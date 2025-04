Abstiegskandidaten müssen auswärts ran; Tabellennachbarn in Schüttorf

Der 25. Spieltag der Landesliga Weser-Ems steht an und startet am heutigen Freitag direkt mit drei Partien, in denen es um den Klassenerhalt und um den Titel geht. Richtig direkte Duelle haben wir nicht, aber ein Spitzenspiel findet zwischen GW Mühlen und dem SV Bevern statt..