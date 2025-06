Abstiegskampf weiterhin spannend - Bergrath empfängt Pannesheide

Verlautenheide (27 Punkte) muss dringend punkten, um nicht noch weiter in den Abstiegsstrudel zu geraten. St. Jöris steht mit 39 Zählern im gesicherten Mittelfeld, dürfte aber nach dem 4:4 in der Vorwoche auf defensive Stabilität setzen. In der Hinrunde endete die Partie 3:3 Unentschieden.