Abstiegskampf: Vier Teams stecken tief drin Mittelrheinliga: Vor allem der BCV Glesch-Paffendorf, Viktoria Arnoldsweiler, Blau-Weiß Friesdorf und der FC Pesch sind unten reingerutscht.

Nach neun Spieltagen ist es mittlerweile durchaus sinnvoll einen genaueren Blick auf die Tabelle zu werfen. In den oberen Tabellenregionen kristallisiert sich langsam heraus, wer im Aufstiegsrennen eine Rolle spielen könnte. Andersrum haben einige Teams bisher aber wenig gepunktet und müssen zumindest aufpassen, nicht langfristig im Abstiegskampf stecken zu bleiben. Ein Blick auf die Situation im Tabellenkeller.

Der BC Viktoria Glesch-Paffendorf war vielversprechend in die Saison gestartet. Das dominante 3:0 gegen den FC Pesch sollte einen Vorgeschmack auf eine starke BCV-Mannschaft geben - tat es aber nicht. In den Spielen danach holte Glesch nur noch einen einzigen weiteren Zähler. Das bedeutet aktuell sogar den letzten Tabellenplatz. Am Mittwochabend musste die Viktoria im Nachholspiel bei Aufsteiger Eintracht Hohkeppel ran.

Der letzten Platz, den jetzt Glesch inne hat, gehörte lange Viktoria Arnoldsweiler. Am vergangenen Wochenende gelang Arnoldsweiler aber der erste Saisonsieg - und das nicht gegen irgendwen. Durch einen Treffer von Alexandru Daescu gewann das Schlusslicht mit 1:0 gegen den SV Bergisch Gladbach. Eine starke Antwort auf die 0:6-Klatsche gegen den VfL Vichttal aus der Vorwoche und ein wichtiges Lebenszeichen im Abstiegskampf.

Damit ist die Viktoria auf zwei Punkte am FC Pesch dran, der sogar schon ein Spiel mehr absolviert hat. Seit dem 2:1-Sieg im direkten Duell gegen Arnoldsweiler im September, holte Pesch keinen Punkt mehr und muss sich immer mehr mit dem Gedanken anfreunden, in dieser Saison vor allem um den Klassenerhalt zu kämpfen. Gerade die 0:4-Niederlage gegen Aufsteiger TuS BW Königsdorf zeigte einige Schwächen auf.