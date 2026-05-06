Abstiegskampf unter Flutlicht: Hartenholm fordert Ratzeburg

– Foto: Frank Tornau

Der TuS Hartenholm empfängt den Ratzeburger SV zum richtungsweisenden Duell im Tabellenkeller der Landesliga Holstein. Während die Gastgeber ihre gute Rückrunde vergolden wollen, reist Ratzeburg mit Rückenwind aus dem jüngsten Erfolg gegen einen Aufstiegskandidaten an.

Die jüngsten Ergebnisse zeigen jedoch, dass beide Teams mit Selbstvertrauen in die Partie gehen. Hartenholm setzte sich zuletzt mit 2:0 bei SV Eichede II durch, während Ratzeburg mit einem überraschenden 2:0-Erfolg gegen VfB Lübeck II aufhorchen ließ.

Wenn am Mittwochabend das Nachholspiel des 17. Spieltags angepfiffen wird, treffen zwei Mannschaften aufeinander, die sich im engen Tabellenmittelfeld der Landesliga Holstein keinen Ausrutscher erlauben können. Der TuS Hartenholm rangiert mit 35 Punkten auf Platz zehn, nur wenige Zähler vor den Abstiegsrängen. Der Ratzeburger SV steht mit 28 Punkten auf Rang fünfzehn und damit noch unmittelbarer unter Druck.

Zenker warnt – und blickt nach vorn

Jörg Zenker, Trainer des TuS Hartenholm, erwartet eine Begegnung auf Augenhöhe: „Ich erwarte ein hart umkämpftes Spiel und ein hochmotiviertes Ratzeburg. Aus meiner Sicht gehe ich von zwei Mannschaften auf Augenhöhe aus, bei dem die körperliche und geistige Frische am Ende den Ausschlag geben wird.“

Gleichzeitig ist sich Zenker der Ausgangslage bewusst. Trotz der starken Rückrunde ist der direkte Klassenerhalt noch nicht gesichert. „Ich hoffe, dass wir am Ende des Tages die Punkte in Hartenholm behalten, da uns natürlich bewusst ist, dass wir trotz unserer erfolgreichen Rückrunde immer noch direkt absteigen könnten. Dieses Thema können und wollen wir morgen aber beenden“, sagt der Coach.

Das Hinspiel liefert bereits einen Vorgeschmack: Beim 3:3 in Ratzeburg lieferten sich beide Teams einen offenen Schlagabtausch. Ein ähnlicher Verlauf scheint auch diesmal möglich – mit dem Unterschied, dass die Bedeutung der Partie im Saisonendspurt noch einmal deutlich gewachsen ist.