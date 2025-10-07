 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
– Foto: Frank Riedinger

Abstiegskampf und Verfolgerduell: In drei Bezirksligen rollt der Ball

Bezirksligen in Württemberg: Die Nachholspiele in der Übersicht.

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga Alb
Bezirksliga Enz-Murr
BL Schwarzwald/Zoll.
TSG Tübingen II
SGM Dettingen/Glems

Unter der Woche rollt in gleich drei Bezirksligen der Ball. Dabei stehen in der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern zwei Nachholspiele an. In der Bezirksliga Enz/Murr ist Absteiger TV Pflugfelden beteiligt.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

__________________________________________________________________________________________________

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Bezirksliga Alb

Morgen, 19:00 Uhr
SV Pfrondorf
SV PfrondorfSV Pfrondorf
TV Derendingen
TV DerendingenDerendingen
19:00

Der SV Pfrondorf steht nach sieben Spielen noch ohen Sieg da, will aber im Nachholspiel gegen Aufsteiger TV Derendingen die rote Laterne abgegen. Die Gäste stehen derzeit auf dem zehnten Rang.

---

Bezirksliga Enz/Murr

Do., 09.10.2025, 19:30 Uhr
TV Pflugfelden
TV PflugfeldenPflugfelden
SV Salamander Kornwestheim
SV Salamander KornwestheimSVS Kornwest
19:30

Beim Landesliga-Absteiger aus Pflugfelden läuft es in der neuen Saison bislang nicht rund. Mit drei Punkten ziert der TVP das Schlusslicht der Tabelle. Nur drei Punkte mehr auf dem Konto hat der SVS Kornwestheim. Im Kellerduell geht es um wichtige Punkte.

---

Bezirksliga Schwarzwald/Zollern

Morgen, 19:15 Uhr
SV Bubsheim
SV BubsheimSV Bubsheim
SV Winzeln
SV WinzelnSV Winzeln
19:15

Mit einem Sieg im Nachholspiel will der SV Bubsheim den dritten Rang übernehmen und den Abstand zum Führungsduo verkürzen. Die Gäste aus Winzeln hoffen auf einen Auswärtsdreier und Rang sechs.

---

Do., 09.10.2025, 19:00 Uhr
FV Rot-Weiß Ebingen 2006
FV Rot-Weiß Ebingen 2006RW Ebingen
FC Grosselfingen
FC GrosselfingenGrosself.
19:00

Nach dem Aufstieg steht der FV RW Ebingen noch ohne Punkt da, will aber im Nachholspiel gegen den FC Grosselfingen erstmals punkten. Die Gäste stehen derzeit auf Rang 14 und wollen den Anschluss ans Mittelfeld herstellen.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

__________________________________________________________________________________________________

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 07.10.2025, 16:00 Uhr
Timo BabicAutor