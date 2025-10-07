Abstiegskampf und Verfolgerduell: In drei Bezirksligen rollt der Ball

Unter der Woche rollt in gleich drei Bezirksligen der Ball. Dabei stehen in der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern zwei Nachholspiele an. In der Bezirksliga Enz/Murr ist Absteiger TV Pflugfelden beteiligt.

Der SV Pfrondorf steht nach sieben Spielen noch ohen Sieg da, will aber im Nachholspiel gegen Aufsteiger TV Derendingen die rote Laterne abgegen. Die Gäste stehen derzeit auf dem zehnten Rang.

Beim Landesliga-Absteiger aus Pflugfelden läuft es in der neuen Saison bislang nicht rund. Mit drei Punkten ziert der TVP das Schlusslicht der Tabelle. Nur drei Punkte mehr auf dem Konto hat der SVS Kornwestheim. Im Kellerduell geht es um wichtige Punkte.

---

Bezirksliga Schwarzwald/Zollern

Morgen, 19:15 Uhr SV Bubsheim SV Bubsheim SV Winzeln SV Winzeln 19:15 PUSH

Mit einem Sieg im Nachholspiel will der SV Bubsheim den dritten Rang übernehmen und den Abstand zum Führungsduo verkürzen. Die Gäste aus Winzeln hoffen auf einen Auswärtsdreier und Rang sechs.

Nach dem Aufstieg steht der FV RW Ebingen noch ohne Punkt da, will aber im Nachholspiel gegen den FC Grosselfingen erstmals punkten. Die Gäste stehen derzeit auf Rang 14 und wollen den Anschluss ans Mittelfeld herstellen.