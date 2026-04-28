Abstiegskampf und Aktionsspieltag: Babelsberg empfängt Halleschen FC

Da auch die direkten Konkurrenten Greifswalder FC und BSG Chemie Leipzig zuletzt siegten, stecken alle Teams von Platz zwölf bis 16 tief im Kampf um den Klassenerhalt. Der Vorsprung von Nulldrei auf den Sechzehnten aus Greifswald beträgt weiterhin nur hauchdünne vier Punkte, sodass man sich noch längst in Sicherheit wähnen darf.

Nach einem spektakulären 6:3-Auswärtssieg gegen den BFC Preussen gehen die Filmstädter mit breiter Brust in die nächste Begegnung im heimischen KarLi. Für Cheftrainer Johannes Lau und seine Mannschaft waren die Drei Punkte am vergangenen Sonntag immens wichtig, um im nervenaufreibenden Abstiegskampf zu bestehen.

Ein großes Sonderlob verdiente sich am vergangenen Wochenende zudem Samir Werbelow, der gegen Preussen sein 100. Pflichtspiel für Nulldrei absolvierte.

Die schwerstmögliche Heimaufgabe

Mit den Gästen aus Sachsen-Anhalt reist nun ein absolutes Schwergewicht an. Die Mannschaft von Trainer Robert Schröder belegt derzeit den dritten Tabellenrang und feierte zuletzt einen souveränen 2:0-Erfolg gegen Hertha BSC II.

Die Hallenser reisen als beste Mannschaft der Rückrunde an, da sie in den vergangenen 14 Partien erst zwei Mal verloren haben und dabei herausragende 32 Tore schossen und die Rückrundentabelle folgerichtig vor dem FSV Zwickau und Carl-Zeiss Jena anführen.

Dass die Babelsberger jedoch auch gegen Spitzenteams mithalten können, bewiesen sie im Hinspiel, als man sich unter dem damaligen Trainer Ronny Ermel nach einem packenden Duell ein verdientes 2:2-Unentschieden erkämpfte. Da man unter besonderen Umständen bereits am Mittwoch spielt, bietet sich den Gastgebern die große Gelegenheit, im Abstiegskampf mit einem echten Ausrufezeichen vorzulegen. Dafür wird gegen den HFC jedoch zwingend die Bestform nötig sein.

Flutlichtspiel wegen Polizeiauslastung

Dass dieses Aufeinandertreffen mitten in der Woche stattfindet, erscheint auf den ersten Blick etwas ungewöhnlich, ist jedoch der hohen Auslastung der Polizei an den Folgetagen rund um den 1. Mai geschuldet. Positiv betrachtet beschert dieser Umstand den Anhängern ein hochspannendes Flutlichtspiel gegen einen Traditionsverein.

Neben dem sportlichen Überlebenskampf steht der Abend im KarLi auch ganz im Zeichen gesellschaftlicher Verantwortung. Die Partie ist als Aktionstag der Initiative „Unternehmen bekennen Farbe“ gewidmet.

Ein Zeichen für offenes Miteinander

Dieser Zusammenschluss von rund 170 Potsdamer Unternehmen und Vereinen, bei dem auch Babelsberg 03 ein aktives Mitglied ist, steht für ein „klares Bekenntnis zu einem respektvollen und offenen Miteinander in unserer Stadt“. Hinter der Stehplatztribüne wird sich die Initiative mit Infomaterial, Gesprächsangeboten und einem Glücksrad präsentieren.

Ein weiteres emotionales Highlight erwartet die Besucher bereits vor dem Anpfiff: Um 17 Uhr findet vor dem Stadion die Enthüllung einer in einem aufwendigen Verfahren nachproduzierten historischen Geschichtstafel statt. Um dieses wichtige Projekt zu finanzieren, werden an diesem Abend alle Becherspenden der Fans direkt in die Umsetzung der Tafel fließen.