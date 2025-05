Abstiegskampf trifft Auswärtsstärke: "Müssen komplett ans Limit gehen"

Der Abstiegskampf der Mittelrheinliga bleibt spannend – besonders für den FV Bonn-Endenich. Die Mannschaft von Trainer Dennis Ochs rangiert vor dem Heimspiel gegen den FC Pesch auf Platz 15 und braucht dringend Punkte, um den Anschluss ans rettende Ufer nicht zu verlieren. Das Hinspiel hatten die Bonner mit 2:1 für sich entschieden. Auch jetzt soll ein Dreier her.

"Gegen Pesch haben wir wieder ein Heimspiel. Auch hier zählt nur ein Dreier, wenn wir weiter um den Klassenerhalt spielen wollen“, stellt Ochs klar. Nach dem 1:1 beim TuS Blau-Weiß Königsdorf zieht er Zuversicht aus dem Auftritt seiner Mannschaft: „Die Jungs haben 90 Minuten das umgesetzt, was ich von ihnen wollte. Wir müssen wieder sehr viel Aggressivität und Laufbereitschaft an den Tag legen. Anders als in Königsdorf wollen wir das Spiel bestimmen.“

Fraglich für die Partie ist lediglich Sang-yoon Woo, der mit leichten Oberschenkelproblemen zu kämpfen hat.