Abstiegskampf trifft Aufwärtstrend

Am Donnerstagabend trifft der FC Homberg im Heimspiel der Gruppenliga Kassel 1 auf den TSV Korbach. Während die Gastgeber nach vier Niederlagen in Serie dringend Punkte im Abstiegskampf benötigen, reist Korbach mit dem Selbstvertrauen von nur einer Niederlage aus den vergangenen fünf Partien an.

Hombergs Trainer Florian Seitz sieht den ungewohnten Termin mitten in der Woche gelassen: „Der Rhythmus ändert sich dahingehend, dass wir nur eine Trainingseinheit zwischen zwei Spielen haben." Vor allem die Offensive steht im Fokus, denn mit lediglich sechs Treffern stellt Homberg den schwächsten Angriff der Liga. „Es liegt bei uns nicht an der Anzahl der Torchancen, sondern an der Effizienz der Chancenverwertung. An dieser arbeiten wir weiterhin akribisch." Auch wenn die Tabellensituation bedrückend ist, bleibt Seitz optimistisch: „Ich sehe uns in jedem Spiel konkurrenzfähig. Die Begegnungen mit Korbach waren immer interessant – Flutlichtspiele haben zudem einen besonderen Reiz."

Korbachs Defensivmann Elias Mayer erwartet trotz Favoritenrolle ein enges Spiel: „Wir werden Homberg aufgrund der aktuellen Platzierung nicht unterschätzen, wollen dem Spiel aber trotzdem unseren Stempel aufdrücken.“ Der 29-Jährige, der in dieser Saison bereits drei Assists auf der linken Abwehrseite verbuchte, zeigt sich mit seiner persönlichen Rolle zufrieden: „Mit meiner eigenen Leistung bin ich zufrieden. An meinem ersten Saisontor arbeite ich natürlich trotzdem.“ Nach einer Findungsphase im Sommer sieht Mayer sein Team auf dem richtigen Weg: „Mit jedem Spiel funktioniert unser Zusammenspiel besser, sodass wir uns weiter in Richtung oberes Tabellendrittel bewegen möchten.“ Ausgangslage