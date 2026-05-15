Abstiegskampf tobt: Hochspannung in Schleid und Zewen

Spielertrainer Taner Weins (rechts) und der SV Schleid sind am Samstag zum Siegen verdammt. – Foto: Maximilian Wirkus

„Ruwertal verfügt über eine zweikampfstarke Mannschaft, die leidenschaftlich verteidigen kann. Zum letzten Heimspiel, bei dem wir auch unser 40-jähriges Vereinsjubiläum feiern, möchten wir uns bei den Zuschauern für ihre treue Begleitung mit einem Sieg bedanken“, geht es für SVS-Trainer Tillmann Schweitzer um ein erfolgreiches Gesamtpaket. Jannik Boost, Simon Klodt und Dominic Zimmermann fehlen verletzt. „Sirzenich wird ein Brocken für uns. Wir wollen, wie beim 0:0 im Hinspiel, stabil sein und über Nadelstiche Torgefahr erzeugen“, erwartet Ruwertals Coach Bastian Jung ein intensives Spiel. Nils Lehnert kommt nach einer Verletzung, Mathis Homburg aus dem Urlaub zurück.

Die Saartal-SG möchte auch im achten Spiel in Folge ungeschlagen bleiben. „Für uns geht es darum, unserem Trainer Peter Schuh einen feierlichen Heim-Abschied zu bereiten. Dann soll auch ein Sieg her. Die Jungs werden sehr motiviert sein“, betont Sportchef Philip Kramp. Jonas Remagen kehrt nach auskurierter Verletzung in den Kader zurück. „Irsch wird eine Hausnummer, vor allem auswärts mit ihrer Riesenoffensive. Zudem wird Peter Schuh verabschiedet, ein wirklich großer und sympathischer Trainer. Wir wollen uns ordentlich aus der Affäre ziehen“, sieht Geisfelds Trainer Björn Probst geringe Außenseiterchancen.

SG Wiesbaum – SG Ellscheid (Samstag, 17.30 Uhr, Rasenplatz Berndorf)

„Die Vorfreude auf Ellscheid ist groß. Wir möchten in unserem letzten Heimspiel Platz acht mit aller Macht verteidigen und zum dritten Mal in Folge zu Null spielen“, verfolgt Wiesbaums Coach Michels weitere Ziele. Timon Mathar und Michels selbst (Zerrung) sind fraglich. „Spiele gegen Wiesbaum sind immer schwierig. Wir wollen aber weitere Punkte sammeln, einen guten Job machen und wenn möglich am Gegner vorbeiziehen“, erwartet Ellscheids Spielertrainer Markus Boos einen fokussierten Auftritt im Vulkaneifelderby.

SG Zewen – SG Franzenheim (Samstag, 17.30 Uhr, Kunstrasenplatz Trier-Zewen)

Es ist ein Abstiegsendspiel. Nur der Sieger wahrt die Chance auf den Ligaverbleib – vorausgesetzt, Mehring spielt in Schleid höchstens unentschieden. Aus Sicht von Franzenheim wäre sogar eine Mehringer Niederlage nötig. Die leicht favorisierten Zewener sind einen Platz und einen Punkt besser positioniert. „Wir müssen die letzten zwei Spiele gewinnen und unsere Hausaufgaben erledigen, sind aber auf Schützenhilfe angewiesen. Es gibt kein Wenn und Aber – ein Sieg ist Pflicht“, weiß Zewens Coach Stefan Castello. Erik May fehlt gesperrt, Joel Schneemilch ist berufsbedingt fraglich. Nach dem 3:2 gegen Meister Tarforst möchte Pellingens Vorsitzender Dominik Annen die kleine Euphoriewelle mit nach Zewen nehmen, um die letzte Chance auf den Ligaverbleib am Leben zu erhalten: „Zewen ist eine starke Mannschaft, es wird unglaublich schwer. Doch die Mannschaft wird alles reinhängen an Kraft und Energie, um dort zu gewinnen.“ Nach abgesessener Rotsperre kehrt Moritz Poth zurück. Paul Bladt (Leiste) und Mike Mokelke (Adduktoren) sind weiterhin fraglich.

FSV Trier-Tarforst – SV Niederemmel (Samstag, 17.30 Uhr, Rasenplatz Trier-Tarforst, Peki-Arena)

Tarforst rüstet sich für die Meisterehrung und die Verabschiedung von Erfolgscoach Patrick Zöllner. „Wir möchten das letzte Heimspiel mit einem Sieg beenden und unseren Zuschauern ein geiles Spiel bieten. Auch wenn Niederemmel noch im Abstiegskampf steckt, werden wir Vollgas geben und versuchen, die Punkte hier zu lassen“, so Zöllner. Nils Kiesewetter, Niklas Gouverneur und Luca Quint fehlen verletzungsbedingt, Fabian Wey wegen Urlaubs. Luis Böhme (war privat verhindert) und Luca Heintel (nach Urlaub) sind wieder an Bord. „Wenn wir einen Punkt aus Tarforst entführen, wären wir definitiv gesichert. Um dieses Ziel zu erreichen, sollte aber alles passen“, weiß Niederemmels Coach Sascha Kohr um eine Herkulesaufgabe. Allerdings werden dem Trainer wegen des Festes der offenen Weinkeller in Piesport einige Spieler fehlen.

FSV Salmrohr – TuS Mosella Schweich (Samstag, 17.30 Uhr, Rasenplatz Salmtalstadion Salmrohr)

Mit Salmrohr und Schweich stehen sich zwei Schwergewichte der Liga gegenüber. „Schweich gratuliere ich zum zweiten Platz und wünsche ihnen alles Gute für die Relegation. Ich erwarte ein interessantes und auch spielerisch auf hohem Niveau stehendes Spiel und hoffe auf den besseren Ausgang für uns“, möchte Salmrohrs Trainer Rudi Thömmes ein attraktives Spiel sehen. Luca Meyer (Gehirnerschütterung) und Lucas Abend (Wadenprobleme) sind fraglich. „Mit Salmrohr und nächste Woche Tarforst erwarten wir zwei spielstarke Mannschaften, die unsere Kragenweite haben und ähnliche Spielanlagen besitzen, wie die Teams, gegen die wir in der Relegation antreten. Ich erwarte ein offenes Spiel, in dem wir ohne Druck aufspielen können“, möchte Schweichs Trainer Thomas Schleimer die Spannung hochhalten. Joshua Rodrigues muss verletzungsbedingt passen.

SV Schleid – SV Mehring (Samstag, 17.30 Uhr, Rasenplatz Schleid)

Während die Mehringer die weitaus bessere Ausgangslage besitzen (27 Punkte) und mit einem Dreier den Ligaverbleib klarmachen können, steht der SV Schleid (22) unter großem Druck. „Wir wollen uns mit einem Sieg den Matchball erarbeiten“, möchte Schleids Spielertrainer Taner Weins die Minimalchance beim Schopf packen. Marius Hugo (aus Sperre), Arthur Hartwick (aus Urlaub), Jayden Klein und Fabian Mertes (nach Knieverletzung) sind wieder Optionen. „Das wird eine brutale Aufgabe, die wir mit 150 Prozent Einstellung angehen müssen. Bei einem Sieg sind wir gerettet“, fordert SVM-Spielertrainer Simon Monzel Herz und Leidenschaft. Alex Marxen (Knie verdreht) ist außen vor. Dafür kehren Jan Niedenführ, Noah Breidbach und Andy Strauch in die Startelf zurück.

SV Lüxem – SV Tawern (Samstag, 17.30 Uhr, Rasenplatz Lüxem)

Der auf Rang neun notierte SV Lüxem möchte „einen schönen und erfolgreichen Heimspielabschluss haben, kein Larifari spielen und nichts herschenken. Spiele gegen Teams, die Benny Leis betreut, waren in der Vergangenheit immer spannend“, geht SVL-Trainer Nico Hubo die Partie am Grünewald mit viel Vorfreude an. Nach dem knappen 1:0-Erfolg gegen Sirzenich hofft Tawern auf weiteren Punktezuwachs. Im Hinspiel klaute Tawern dem SVL in der Nachspielzeit mit dem Ausgleich zum 2:2 durch Idris Lataev noch den Sieg. Dieser fehlt jetzt angeschlagen. Neben Lataev müssen auch Dennis Weber (gesperrt), Nils Stockemer und Nick Berchem (beide verletzt) passen.

Bezirksliga Mitte:

TuS Ahbach – SG Weitersburg (Samstag, 18 Uhr, Kunstrasenplatz Leudersdorf)

Gegen den punktgleichen Tabellennachbarn SG Weitersburg (je 43 Punkte) geht es für Ahbach darum, die starke Heimbilanz (30 Punkte) mit einem Sieg zu untermauern. „Ich erhoffe mir, dass die Jungs zu meinem Heim-Abschied noch mal das wahre TuS-Ahbach-Gesicht zeigen. Das Hinspiel haben wir bei einer der gefühlt stärksten Mannschaften der Liga 1:3 verloren. Das wollen wir korrigieren“, geht Trainer Roger Stoffels mit einer Portion Wehmut in die Partie. Fragezeichen stehen hinter den Einsätzen von Jan Müller (Adduktoren), Marius Haas (muskuläre Probleme) und Felix Ewertz (fehlte zuletzt krankheitsbedingt).