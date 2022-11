– Foto: Tobias Sellmaier

Abstiegskampf: Spvgg Kleinaspach setzt ein Ausrufezeichen Fußball-Bezirksligist klettert mit 2:0 in Remshalden auf den viertletzten Platz.

Die Spvgg Kleinaspach/Allmersbach scheint in der Fußball-Bezirksliga immer besser in Schwung zu kommen. Nach dem 3:2-Heimsieg gegen Korb am vorherigen Wochenende gewann der Neuling nun auch das Nachholspiel beim SV Remshalden. Mit dem 2:0 kletterte das Team von Coach Markus Gentner nicht nur vom vorletzten auf den viertletzten Platz, sondern stellte zugleich auch den Anschluss ans hintere Mittelfeld her.