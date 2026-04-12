Abstiegskampf spitzt sich zu: Vier Teams aus dem Keller siegen

– Foto: Daniel Wurbs

Während sich an der Spitze der LOTTO-Landesliga Süd nach dem 22. Spieltag ein immer klareres Bild zeichnet, spitzt sich die Situation im Abstiegskampf zu. Am Wochenende konnten gleich vier Teams aus dem unteren Drittel mit Siegen aufhorchen lassen.

Big Points im Tabellenkeller hat die SG Blau-Weiß Brachstedt am Freitagabend eingefahren. Zu Gast beim drittplatzierten CFC Germania überraschten die Blau-Weißen mit einem 3:0-Auswärtssieg. Tim Jonietz (4., 44.) und Roberto Ritter erzielten dabei die Treffer für die Brachstedter, die nach dem 2:0 im Hinspiel somit auch das zweite Saisonduell mit Köthen für sich entscheiden konnten.

Mit einem starken Start ins neue Jahr hat der SV Edelweiß Arnstedt wichtige Zähler im Abstiegskampf eingefahren. Im Heimspiel gegen den VfB Gräfenhainichen setzte es nach Führung allerdings noch die vierte Niederlage in Folge. Den Treffer der Hausherren durch Patrick Neigenfink (20.) konterte der VfB mit einem Dreierpack von Torjäger Eric Krogmann (28., 87., 90+6).

Nach zuletzt fünf Niederlagen in Folge hat der TSV Blau-Weiß Brehna ein Lebenszeichen im Tabellenkeller der LOTTO-Landesliga Süd gesendet. Max Staat (58.) und Maximilian Peglow (88.) trafen nach der Gästeführung durch Max Kretschmer (43.) zum 2:1-Heimerfolg über den TSV Rot-Weiß Zerbst. Der Rückstand zum rettenden Ufer beträgt für die Brehnaer nach dem fünften Saisonsieg sechs Punkte.

Mit dem erst zweiten Auswärtssieg der Saison hat der SC Naumburg am Sonnabend den freitagabendlichen Überraschungserfolg der Brachstedter gekontert. Dabei hatten die Naumburger zu Gast bei Turbine Halle durch ein Eigentor zunächst einen Rückschlag hinnehmen müssen (25.). Doch Laurens Zintsch (38.), Mathias Werner (58.), Nejervan Solivani (71.), Jasper Hoffmann (81.) und Nikita Stashenko (90.) drehten die Begegnung. So hat der SCN das Abrutschen auf einen Abstiegsplatz verhindert.

Mit 53 Treffern stellt der TSV Leuna in der laufenden Saison hinter Tabellenführer SG Reppichau den bisher zweitbesten Angriff der Süd-Staffel. Zu Gast beim 1. FC Zeitz blieb die bisher so heiße Offensive der Leunaer am Samstag allerdings kalt. Den einzigen Treffer der Partie erzielte Leon Devant kurz vor dem Ende für die Gastgeber zum 1:0-Heimerfolg (88.).

Im Titelrennen der LOTTO-Landesliga Süd hat der FSV Bennstedt am Sonnabend Schützenhilfe für den Tabellenführer SG Reppichau geliefert. Nach einem Doppelpack von Sebastian Schaffrath (50., 82.) und einen Treffer von Dustin Jurkiewicz (61.) rangen die Bennstedter den zweitplatzierten SV Blau-Weiß Farnstädt mit 3:1 nieder. Die Gäste um Torschütze Martin Keilhaupt (81.) liegt damit nun bereits sieben Punkte hinter der Spitze.

Das Duell zwischen dem Primus und dem Schlusslicht wurde am Samstag zu der klaren Angelegenheit, die rein tabellarisch zu erwarten gewesen ist. Mit einem 7:0-Kantersieg ließ die SG Reppichau keinerlei Zweifel gegen die LSG Lieskau aufkommen. Viererpacker Jacub Nowakowski (20., 32., 34., 43.) und Dreierpacker Yehor Petrov (24., 35., 51.) zeigten sich zu zweit für alle Treffer verantwortlich - und für sechs davon schon in Hälfte eins.