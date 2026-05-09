Abstiegskampf spitzt sich zu: Rückzug von Lohn wirbelt Kreisliga-A-Tabelle durcheinander

Ist noch skeptisch, was den Klassenerhalt anbelangt: Fatmir Kastrati vom JSV Frenz. – Foto: sf.

Wie zum Beispiel für die SG Nörvenich-Hochkirchen. Die befand sich hinsichtlich Nichtabstieg nach vier in Folge gewonnenen Spielen auf dem richtigen Weg. Nun aber belegt die SG mit Trainer Stefan Justen einen direkten Abstiegsplatz, ist Vorletzter mit 16 Punkten. Schlusslicht Barmen mit neun Zählern konnte den Abstand durch das Nachholspiel beim FC Düren 77 mit dem 0:3 nicht verringern und wird wohl ein Jahr nach dem Aufstieg wieder in die B-Liga zurückmüssen.

Der sofortige Rückzug von Rhenania Lohn hat die Fußball-Kreisliga A Düren gehörig durcheinandergewirbelt. Der Punkteabzug, der die Teams traf, die gegen Lohn gepunktet hatten, änderte das Tabellenbild.

„Es ist meiner Meinung nach noch zu früh, über unseren Klassenerhalt zu sprechen. Jetzt müssen wir zuerst einmal bei Borussia Freialdenhoven antreten, wo wir natürlich gewinnen möchten. Aber mit einem Remis wäre ich auch schon zufrieden“, sagt Vereinssprecher Fatmir Kastrati. Er bezeichnet die Gastgeber als schweren Gegner. Dennoch sieht er für seine Truppe einen Vorteil: „Wir erspielen uns wenige Torchancen, verwerten die aber. Die Borussen kamen immer wieder zu vielen Chancen, nutzten diese aber nicht.“

Da in der neuen Saison die A-Liga wieder über die Sollstärke von 16 Vereinen verfügen soll, muss ein dritter Absteiger – aus den drei B-Ligen steigen die Gruppenersten direkt auf, die drei Letzten auf jeden Fall ab – gefunden werden. Kandidaten für den Abstieg aus der A-Liga wären aktuell Nörvenich-Hochkirchen, Germania Burgwart, Viktoria Koslar und JSV Frenz. Frenz hat allerdings bereits mit 24 Partien ein Spiel mehr absolviert als die Mitkonkurrenten.

Darauf vertraut jetzt auch Frenz, dass alle Spieler an Bord hat. Was die Ausbeute der erspielten Tormöglichkeiten anbelangt, zeigte Freialdenhoven am letzten Wochenende bei Viktoria Koslar allerdings ein anderes Gesicht. Zur Pause führte man mit 3:0. Allerdings musste das Spiel wegen eines starken Gewitters abgebrochen werden und wurde neu angesetzt. „Bis zur Pause war ich mit dem Auftreten meiner Mannschaft absolut zufrieden, jetzt erhoffe ich mir eine Fortsetzung dieser Spielweise im Heimspiel gegen Frenz“, äußert sich Trainer Chris Reimer. Er hofft auf den ersten Dreier unter seiner Regie vor heimischen Fans.

Punkten möchte auf jeden Fall auch Stefan Justen, Übungsleiter der SG Nörvenich-Hochkirchen. Die erwartet mit Schwarz-Weiß 1896 Düren einen Gegner, der Vizemeister werden möchte. „Dieses Ziel haben wir immer noch, es ist realistisch, aber schwer“, bemüht sich Trainer Muharrem Sekerci um Gelassenheit, obwohl er weiß, dass man als Vizemeister aktuell nicht über die Quotientenregelung aufsteigen kann.

Sekerci: Haben keinen Druck

„Wenn wir Glück haben, stehen uns am Sonntag wieder 14 Spieler zur Verfügung. Wir befreit aufspielen, haben keinen Druck, es die SG, die angesichts ihrer Tabellenlage gewinnen muss“, sagt Sekerci. „Wir müssen Lockerheit und Leidenschaft auf den Platz bringen, um die erhofften drei Punkte zu kassieren. Wenn uns das gelingt, dann haben wir in einer Woche gegen Winden ein Topspiel vor der Brust.“

Dass man durch den Abzug der sechs Punkte gegen Lohn doppelt bestraft wurde, stellt SG-Trainer Justen heraus. „Das tut natürlich weh, hinzu kommt noch die Niederlage gegen Burgwart“, bringt er es auf den Punkt. Dennoch vertraut er darauf, dass an die zuvor hingelegte Serie angeknüpft wird. „Die Spieler haben gesehen, dass man spielerisch mithalten kann.“ Dieses Gefühl soll nun auch gegen Schwarz-Weiß greifen. „Natürlich ist unser Gast der große Favorit. Das respektieren wir, aber wir erstarren nicht in Ehrfurcht. Wir wollen punkten.“

Die Spiele am Wochenende: Freialdenhoven – Frenz (Fr., 19.30), Barmen – Golzheim (Sa., 16.30), Jülich 10/97/Hoengen – Düren 77, Nörvenich-Hochkirchen – SW Düren, Winden – Burgwart, Huchem-Stammeln – Welldorf-Güsten (alle So., 15.00)

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