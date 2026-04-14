Abstiegskampf spitzt sich zu: Nachholspiele unter Hochspannung

Fupa-Archiv-Foto - – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Im Tabellenkeller der Bezirksliga stehen am Mittwochabend zwei richtungsweisende Nachholspiele auf dem Programm. Alle vier beteiligten Mannschaften befinden sich in akuter Abstiegsgefahr. Aus insgesamt sieben gefährdeten Teams müssen am Saisonende vier absteigen – entsprechend hoch ist der Druck auf die Beteiligten.

Im ersten Duell trifft der SV Alfhausen um 19.30 Uhr auf den TUS Eintracht Rulle. Die Gäste reisen nur einen Tag nach dem Trainerwechsel an und stehen bereits erheblich unter Zugzwang. Gegen das Schlusslicht ist ein Sieg nahezu Pflicht, um die Chancen auf den Klassenerhalt zu wahren. Mit drei Punkten könnte Rulle zudem vorübergehend die Abstiegsränge verlassen.

Im zweiten Spiel des Abends empfängt der Hagener SV um 20.00 Uhr den TSV Riemsloh. Beide Teams weisen aktuell jeweils 22 Punkte auf, sodass es sich um ein direktes Duell im Kampf um den Ligaverbleib handelt. Allerdings hat Riemsloh drei Partien weniger absolviert und damit zusätzliche Möglichkeiten, im Saisonendspurt wichtige Zähler zu sammeln.