Abstiegskampf spitzt sich zu: Eichede II empfängt Dornbreite

– Foto: Ostseehopper

Am 29. und damit vorletzten Spieltag der Landesliga Holstein kommt es zwischen dem SV Eichede II und dem FC Dornbreite Lübeck zu einem direkten Duell zweier Mannschaften aus dem unteren Tabellenbereich. Die Gastgeber gehen als Vierzehnter mit 30 Punkten in die Partie, Dornbreite liegt mit 35 Zählern auf Rang elf – ein Spiel mit großer Bedeutung für beide Seiten.

Dabei dürfte der jüngste Auftritt der Eicheder Mut machen: Beim 4:0-Auswärtssieg gegen den TSV Lägerdorf zeigte die Mannschaft ihre offensive Durchschlagskraft und nutzte ihre Möglichkeiten konsequent. Tore von Jan Bojarinow, Kazusanosuke Ikeda, Justin Krüger und Mohammad Massih Soltani sorgten für klare Verhältnisse.

„Nach der Niederlage am vergangenen Wochenende und den Ergebnissen der Konkurrenz ist die Ausgangslage klar – da müssen wir nicht um den heißen Brei herumreden. Es zählen nur drei Punkte, und genau so werden wir das Spiel auch angehen“, sagt Jan-Christian Hack, Trainer des SV Eichede II.

Doch auch der FC Dornbreite Lübeck reist mit einem intensiven Spiel im Rücken an. Beim 3:4 gegen den TuS Hartenholm lieferte sich das Team einen offenen Schlagabtausch, musste sich am Ende jedoch knapp geschlagen geben. Zweifacher Torschütze Gianluca Jay Messina sowie Marc Hinze hielten Dornbreite lange im Spiel, ehe Blerim Bara mit seinem zweiten Treffer die Entscheidung brachte.

Trainer Sascha Strehlau richtet den Blick dennoch nach vorn: „Es geht auf die Zielgerade und es stehen noch zwei Spiele aus. Wir müssen und wollen weiter punkten. Wir werden uns vorbereiten und wieder alles reinschmeißen. Es geht nur als Kollektiv.“

Für beide Mannschaften ist die Rechnung einfach: Mit einem Sieg könnte sich Dornbreite weiter von der Gefahrenzone absetzen, während Eichede II dringend Zähler benötigt, um den Anschluss nicht zu verlieren. Die Konstellation verspricht ein Spiel, in dem Zurückhaltung kaum eine Rolle spielen dürfte.