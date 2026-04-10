Abstiegskampf spitzt sich zu: Drakenburg empfängt Heiligenfelde Ein Duell unter Druck – für beide Teams geht es um wichtige Punkte im Tabellenkeller von red · Heute, 15:33 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sascha Drenth

Viel steht auf dem Spiel: Der TuS Drakenburg empfängt den SV Heiligenfelde – für die Gastgeber geht es um wichtige Punkte im Abstiegskampf, für die Gäste womöglich um die letzte Chance.

Für den TuS Drakenburg wird das Heimspiel gegen den SV Heiligenfelde am 23. Spieltag der Bezirksliga Hannoverzur nächsten Bewährungsprobe. Nach der 0:2-Niederlage im Nachholspiel gegen Germania Helstorf steht die Mannschaft mit 22 Punkten auf Rang 13 und damit weiter unter Druck. Die Ausgangslage ist klar – und sie gilt für beide Seiten. „Für Heiligenfelde ist es fast die letzte Chance, um noch ein bisschen Hoffnung auf den Klassenerhalt zu haben“, sagt Trainer Stefan Czyborra. Entsprechend erwartet er einen kompromisslosen Gegner: „Deshalb erwarten wir eine Mannschaft, die sich gegen uns zerreißen und alles reinwerfen wird, um etwas mitzunehmen.“

Auch beim Tabellen-15. ist die Situation eindeutig. „Das Spiel am Sonntag in Drakenburg ist für uns nochmal die Chance, Punkte zu sammeln und die rechnerische Hoffnung aufrechtzuerhalten“, erklärt Trainer Pascal Witt. Trotz personeller Probleme bleibt die Zielsetzung klar: „Es geht jetzt darum, ein gutes Gesicht zu zeigen und zu zeigen, dass wir noch leben, dass wir Punkte holen können.“ Drakenburg selbst steht vor einer ebenso richtungsweisenden Partie. „Wir wissen, dass wir unbedingt die nächsten Dreier einfahren wollen, vor allem zu Hause unseren Fans wieder einen Sieg schenken möchten“, so Czyborra.