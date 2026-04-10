Abstiegskampf spitzt sich zu: Drakenburg empfängt Heiligenfelde

Viel steht auf dem Spiel: Der TuS Drakenburg empfängt den SV Heiligenfelde – für die Gastgeber geht es um wichtige Punkte im Abstiegskampf, für die Gäste womöglich um die letzte Chance.
Für den TuS Drakenburg wird das Heimspiel gegen den SV Heiligenfelde am 23. Spieltag der Bezirksliga Hannoverzur nächsten Bewährungsprobe. Nach der 0:2-Niederlage im Nachholspiel gegen Germania Helstorf steht die Mannschaft mit 22 Punkten auf Rang 13 und damit weiter unter Druck.
Die Ausgangslage ist klar – und sie gilt für beide Seiten. „Für Heiligenfelde ist es fast die letzte Chance, um noch ein bisschen Hoffnung auf den Klassenerhalt zu haben“, sagt Trainer Stefan Czyborra. Entsprechend erwartet er einen kompromisslosen Gegner: „Deshalb erwarten wir eine Mannschaft, die sich gegen uns zerreißen und alles reinwerfen wird, um etwas mitzunehmen.“
Auch beim Tabellen-15. ist die Situation eindeutig. „Das Spiel am Sonntag in Drakenburg ist für uns nochmal die Chance, Punkte zu sammeln und die rechnerische Hoffnung aufrechtzuerhalten“, erklärt Trainer Pascal Witt. Trotz personeller Probleme bleibt die Zielsetzung klar: „Es geht jetzt darum, ein gutes Gesicht zu zeigen und zu zeigen, dass wir noch leben, dass wir Punkte holen können.“
Drakenburg selbst steht vor einer ebenso richtungsweisenden Partie. „Wir wissen, dass wir unbedingt die nächsten Dreier einfahren wollen, vor allem zu Hause unseren Fans wieder einen Sieg schenken möchten“, so Czyborra.
Dabei will der Trainer an die defensiven Ansätze aus dem Helstorf-Spiel anknüpfen. „Wir wollen an das anknüpfen, was wir gegen Helstorf gut gemacht haben: dass wir kompakt standen, die Räume gut zugestellt und die Zweikämpfe in unserer Hälfte gewonnen haben.“ Gleichzeitig fordert er eine Steigerung gegen den Ball: „Das wollen wir weiterführen und die Aggressivität gegen den Ball noch erhöhen.“
Die größeren Baustellen sieht Czyborra im Offensivspiel. „Was wir verbessern müssen, ist unser Spiel mit dem Ball: ruhiger, zielstrebiger ins letzte Drittel kommen, in die Box kommen und gefährliche Abschlüsse suchen.“ Vor allem im letzten Drittel fehle es an Durchschlagskraft: „Wir müssen die Ruhe bewahren und konsequent zum Abschluss kommen.“
Zusätzliche Unsicherheit bringt die personelle Lage. „Einige Spieler sind angeschlagen, andere unter der Woche krank geworden. Insgesamt betrifft das etwa fünf, sechs Spieler“, erklärt Czyborra. Auch Witt spricht von einem angespannten Kader: „Der Kader bleibt nach wie vor sehr dünn, aber damit kommen wir klar.“
Beide Trainer erwarten daher eine intensive Partie. „Dementsprechend wird das ein sehr körperbetontes und energiegeladenes Spiel“, sagt Witt. Czyborra formuliert die Zielsetzung unmissverständlich: „Wir brauchen unbedingt einen Dreier. Das ist uns allen bewusst, dass dieses Spiel am Wochenende entscheidend für uns ist.“
Die Voraussetzungen sind klar – und die Bedeutung kaum zu übersehen.