Abstiegskampf spitzt sich zu

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Für die SG Schwefingen / Union Meppen zählt im Kellerduell der Frauen-Landesliga Weser-Ems jeder Punkt. Vor dem Gastspiel beim SV Hage warnt Trainer Johannes Meiners trotz personeller Sorgen vor einem unangenehmen Gegner.

Für die SG Schwefingen / Union Meppen steht am Wochenende ein wichtiges Spiel im Kampf um den Klassenerhalt an. Vor dem Auswärtsspiel beim SV Hage ist der Vorsprung auf die unteren Tabellenplätze auf zwei Punkte geschrumpft.

Trainer Johannes Meiners machte vor der Partie deutlich, welche Bedeutung die Begegnung hat: „Morgen steht für uns ein sehr wichtiges Spiel in Hage an. Mittlerweile beträgt der Vorsprung nur noch zwei Punkte, weshalb uns die Wichtigkeit des Spiels sehr bewusst ist.“

Dabei erwartet die SG keine leichte Aufgabe. Bereits das Hinspiel war eine enge Angelegenheit, die Schwefingen nur knapp mit 1:0 für sich entscheiden konnte. „Wir wissen auch, dass es in Hage alles andere als einfach werden wird“, sagte Meiners. Der Tabellenelfte überzeugte aus Sicht des Trainers bereits im ersten Aufeinandertreffen mit großem Einsatz: „Das Hinspiel haben wir nur knapp 1:0 gegen eine kämpferisch starke Mannschaft aus Hage gewonnen.“

Erschwerend kommt die personelle Situation bei den Gästen hinzu. Dennoch reist die SG mit klarer Zielsetzung nach Ostfriesland. „Trotz enorm dezimierten Kaders fahren wir morgen nach Hage, um etwas Zählbares mitzunehmen“, betonte Meiners.

Während Hage als Vorletzter dringend Punkte benötigt, will Schwefingen den Abstand zu den Abstiegsrängen vergrößern und im Saisonendspurt wichtige Zähler sammeln.