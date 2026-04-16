Abstiegskampf rückt näher: Alarmstufe Rot bei der Wormatia

Erschreckende Bilanz seit Pokalaus

Die Saison der Wormser lässt sich zweifellos in zwei Hälften teilen. In die Phase vor dem dramatischen Aus im Verbandspokal am 22. Oktober gegen den FK Pirmasens (8:9 im Elfmeterschießen) und in die Phase danach. Noch Monate später sprach Wormatia-Offensivspieler Nico Jäger, einer der wenigen „Positiv-Erscheinungen” der bisherigen VfR-Spielzeit, zuletzt von einer der härtesten Niederlagen seiner Fußballkarriere. In den Wochen vor dem Pokalspiel sah die Wormatia-Welt noch rosiger aus. Dem 2:0-Sieg im Hinspiel gegen Gonsenheim folgte eine 1:2-Pleite des VfR in Ludwigshafen. Es war die zweite Pleite im zehnten Saisonspiel.

Seitdem kamen in 17 Spielen nur drei weitere Ligasiege hinzu. Die Bilanz der vergangenen sechs Wormatia-Auftritte: kein Sieg, drei Punkte (5:8 Tore). Angesichts des Etats und der individuellen Stärke der Spieler hat der VfR im Abstiegskampf rein von der Ausgangslage betrachtet nichts zu suchen. Aber angesichts der seit Monaten anhaltenden Negativspirale, in der sich die Mannschaft befindet und vor allem mit Blick auf die Leistungen der vergangenen Spiele, steht die Mannschaft von Anouar Ddaou wohl aktuell genau da, wie es dem momentanen Leistungsvermögen (hinzu kommen Verletzte, Sperren, individuelle Aussetzer) entspricht. Den Beweis, dass diese Wormatia-Mannschaft aktuell besser ist, als die Teams im Tabellenkeller der Oberliga, sind die Wormser in den vergangenen Wochen schuldig geblieben.

Heimspiel gegen Arminia Ludwigshafen

Der Partie am Samstag in der EWR-Arena (14 Uhr) kommt eine bedeutendere Rolle zu, als den Wormsern lieb ist. Bei einer Niederlage wären die Wormaten endgültig im Abstiegskampf der Liga angekommen. In diesem steckt auch die Arminia, die nach einem jüngst erfolgten Trainerwechsel (Ralf Gimmy für Marco Laping) in den vergangenen beiden Spielen (1:1 gegen TuS Koblenz und 7:0 gegen Eppelborn) zuletzt vier wertvolle Zähler sammelte. Die Wormser würden mit einem Sieg etwas beruhigter in das Saisonfinale gehen, bei einer Pleite droht sich die Stimmung im ohnehin schon rumorenden Vereinsumfeld, siehe der Fanprotest gegen den Sportlichen Leiter Aydin Ay zuletzt (wir berichteten), hingegen (noch) weiter zu verschlechtern.