Abstiegskampf pur: Zorneding und Ebersberg müssen punkten

Der TSV Ebersberg braucht Punkte im Abstiegskampf. – Foto: Marc Marasescu

„Mit Miesbach wartet ein sehr guter Gegner auf uns. Und nach vier Niederlagen in Folge kommen wir jetzt nicht unbedingt mit der breitesten Brust aus dieser Phase.“ Trotz dieser wenig erbaulichen Voraussetzungen möchte Heppert „mit allem, was wir haben, dagegenhalten und irgendwie an Punkte kommen“. Dabei spielt die Kür-Note für Heppert eine untergeordnete Rolle. „Eklig sein und Bock auf die Punkte haben.“ Mit dieser Marschroute will die Mannschaft von Heppert und Cheftrainer Sascha Bergmann endlich wieder das Gefühl des Sieges erleben. Auch wenn der SV Miesbach über eine hervorragende Offensivreihe verfüge.

Nach einem maximal unglücklichen Start nach der Winterpause möchte der TSV Zorneding mit einem Heimsieg gegen den SV Miesbach den Bock umstoßen. „Ab jetzt zählt jeder Punkt“, weiß auch Co-Trainer Florian Heppert um die vorentscheidenden Wochen. Drei Niederlagen mit jeweils einem Treffer Differenz und ein 0:3 in Töging, auch dies eher eine enge Kiste, ließen den TSV Zorneding in seiner zweiten Bezirksligasaison auf einen Relegationsrang abrutschen. Nach Stand der Dinge kämpfen insgesamt acht Vereine gegen den Abstieg im zusammengepferchten Tabellenkeller der Bezirksliga Ost.

Nach dem gelungenen Start in die Rückrunde ist der TSV Ebersberg nach nur einem Punkt aus den letzten vier Spielen auf den letzten Tabellenplatz der Bezirksliga Ost abgerutscht. Der Aufsteiger steht mit dem Rücken zur Wand, weshalb Michael Hieber vor dem Heimspiel am frühen Samstagnachmittag gegen den SV Waldperlach die Ebersberger Endspielwochen ausruft: „Wir haben mehr oder weniger acht Endspiele, an denen wir uns entlanghangeln können. Wir müssen jede Woche schauen, dass wir alles reinwerfen und alles investieren.“

Nach der kräftezehrenden englischen Woche hätte die letzte Trainingswoche eigentlich dazu dienen sollen, dass die Akkus bei den Kreisstädtern wieder aufgeladen werden. Dem Ladevorgang kam jedoch eine Krankheitswelle dazwischen, die Michael Hieber gar nicht gefallen hat: „Wir hatten nach dem Spiel am Freitag bis zum nächsten Training drei Tage frei. Das hat bei dem einen oder anderen aber nicht dafür gesorgt, dass er sich erholt. Im Gegenteil: Wir hatten diese Woche extrem viele Kranke.“

Der SV Waldperlach steht mit 24 Punkten knapp über dem Strich und ist somit eine jener Mannschaften, die der TSV Ebersberg schlagen muss, wenn er noch die Klasse halten möchte. Die Gäste haben drei ihrer vier Rückrundenspiele verloren und sind nicht in Topform. „Bei unserer Startelf am Samstag sind die Akkus hoffentlich aufgeladen. Wir schauen, dass wir alles reinwerfen und hoffen, dass wir an jedem Spieltag mehr Punkte holen als die Mannschaften, die vor uns stehen“, erklärt Hieber seinen Rettungsplan. Ein Heimsieg gegen den SV Waldperlach wäre für dieses Unterfangen ein guter Beginn.