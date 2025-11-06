Abstiegskampf pur: Weiden und Pesch im Krisenduell

Nach enttäuschenden Wochen kämpfen der FC Teutonia Weiden und den FC Pesch im Direktduell um den Anschluss in der Mittelrheinliga. Weiden rangiert mit acht Punkten aus zehn Spielen auf Rang 14, Pesch ist mit vier Zählern Schlusslicht. Während Weiden die letzten drei Spiele verlor und seit sechs Partien auf einen Sieg wartet, kassierte Pesch zuletzt vier Niederlagen in Folge – mit erschreckenden 24 Gegentoren.

Teutonias sportlicher Leiter Keskin Kilic erwartet ein intensives Duell zweier Teams, die um jeden Zentimeter kämpfen werden. „Beim FC Pesch spielen viele schon lange zusammen und kennen sich gut. Momentan läuft es bei ihnen nicht optimal – das heißt aber nicht, dass sie schlecht sind“, betont Kilic.

Er verweist auf den letztjährigen Aufsteiger aus Vichttal als Beispiel, dass sich eine schwierige Hinrunde schnell drehen kann: „Es gab schon Mannschaften, die in der Hinrunde unten standen und am Saisonende oben waren – wie der VfL Vichttal im letzten Jahr.“

Besonders die Offensivgefahr der Gäste bereitet Weiden Respekt: „Mit Ergün Yildiz und Iskender Papazoglu haben sie zwei richtig gefährliche Stürmer, da müssen wir auf der Hut sein.“ Kilic macht klar, dass die Begegnung eine enorme Bedeutung hat: „Für uns beide ist es ein echtes Neun-Punkte-Spiel. Ich erwarte ein intensives, kampfbetontes Match, bei dem es auf Kompaktheit in der Defensive und die Chancen nach vorne ankommt.“

Wie es personell aussieht, entscheidet sich kurzfristig: „Mit dem Personal wissen wir am Freitag mehr“, so Kilic.

Terranova: „Beide Mannschaften werden heiß sein“

Auch Adriano Terranova, Trainer des FC Pesch, blickt dem Duell mit Anspannung, aber auch Entschlossenheit entgegen: „Beide Mannschaften werden heiß sein. Beide brauchen dringend die Punkte und wollen mal wieder ein Erfolgserlebnis feiern.“

Für ihn wird entscheidend sein, wer den besseren Start erwischt: „Es wird darauf ankommen, wer besser und schneller ins Spiel findet und wer das erste Tor schießt.“ Personell wird dem FC Pesch Furkan Aydin nach seiner roten Karte gegen die SpVg Porz fehlen.