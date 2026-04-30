Abstiegskampf pur: Türkspor Neckarsulm vor Schicksalsspiel

Die sportliche Situation für Türkspor Neckarsulm hat sich vor dem 30. Spieltag zugespitzt. Mit 30 Punkten belegt der Aufsteiger derzeit den 15. Tabellenplatz, punktgleich mit dem Türkischer SV Singen. In einer Liga, die vom VfR Aalen (73 Punkte) angeführt wird, herrscht im Tabellenkeller die Abstiegsnot. Da die Anzahl der Absteiger auf bis zu sechs Teams ansteigen kann, sind auch Mannschaften wie der FSV Hollenbach (31 Punkte) und der kommende Gegner, der 1. Göppinger SV (32 Punkte), unmittelbar gefährdet.

Das bittere Drama gegen den 1. FC Normannia Gmünd

Die Hypothek aus dem letzten Heimspiel wiegt schwer. Vor 250 Zuschauern musste sich die Mannschaft von Spielertrainer Julian Grupp dem 1. FC Normannia Gmünd mit 2:3 geschlagen geben. Dabei bewies das Team große Moral. Nachdem Marvin Gnaase die Gäste in der 35. Minute in Führung gebracht hatte, gelang Burak Alabas in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1) der Ausgleich. Trotz des erneuten Rückschlags durch Alexander Aschauer (53.) kämpfte sich Neckarsulm zurück. Der eingewechselte Jan Dietrich erzielte in der 82. Minute das 2:2. Doch in der 90. Minute versetzte Tim Grupp dem Aufsteiger den entscheidenden Wirkungstreffer.

Erinnerungen an das Unentschieden im Hinspiel

Ein Blick auf das Hinspiel gegen den 1. Göppinger SV zeigt, wie eng die Leistungsdichte zwischen diesen beiden Kontrahenten ist. Vor 150 Zuschauern trennten sich die Teams damals mit einem 2:2-Unentschieden. Cristian Gilés Sanchez brachte die Neckarsulmer bereits in der 2. Minute per Foulelfmeter in Führung. Im weiteren Verlauf drehten jedoch Oguzhan Kececi (63.) und Kevin Dicklhuber (76.) die Partie zugunsten des Regionalliga-Absteigers aus Göppingen. Es war erneut Burak Alabas, der in der 87. Minute mit seinem Treffer zum Endstand einen wichtigen Punkt rettete. Diese Willensleistung wird auch am morgigen Freitagabend vonnöten sein, wenn die Begegnung um 18:30 Uhr angepfiffen wird.

Ein wegweisendes Duell am Maifeiertag

Für Türkspor Neckarsulm geht es in Göppingen um mehr als nur drei Punkte; es geht um den psychologischen Vorteil im Saisonendspurt. Die Mannschaft muss die Enttäuschung der späten Niederlage gegen Gmünd abschütteln und die defensive Stabilität wiederfinden, um gegen den direkten Tabellennachbarn zu bestehen. In einer Phase, in der jeder Fehler den Gang in die tiefere Spielklasse bedeuten kann, ist die Effektivität vor dem Tor der entscheidende Faktor.