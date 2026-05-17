„Abstiegskampf pur“ Türkenfeld holt drei enorm wichtige Punkte gegen Oberalting

Drei enorm wichtige Punkte hat der TSV Türkenfeld im Abstiegskampf gegen den TSV Oberalting geholt. Mit 1:0 (0:0) besiegte das Team von Trainer Wolfgang Reinhardt den Tabellenfünften. Reinhardt hatte nach dem zähen Spiel nur lobende Worte für seine Mannschaft: „Das ist Abstiegskampf pur. Den haben sie super angenommen.“ Und das, obwohl man personell auf dem Zahnfleisch daherkommt – vier Spieler aus der Zweiten mussten aushelfen. „Aber es war Wahnsinn, wie sich alle reingehauen haben.“
Über 90 Minuten neutralisierten sich beide Teams weitgehend. „Ein schönes Spiel war’s nicht“, meinte Reinhardt. Das einzige Tor des Tages gelang Tim Lichtner in der 58. Minute: Nach einer auf den kurzen Pfosten gezogenen Flanke von Tobias Wuthe verlängerte Lichtner den Ball per Kopf ins lange Eck. „Danach haben wir den Bus geparkt und nichts mehr zugelassen“, berichtete der Türkenfelder Trainer.
Reinhardt warnte trotz des Erfolges vor zu großer Euphorie. „Gewonnen ist noch gar nichts.“ Auf den ersten Abstiegsrelegationsplatz haben die Türkenfelder zwei Spieltage vor Schluss zwei Punkte Vorsprung. Und zum Saisonfinale warten noch die Tabellen-Extreme auf den TSV: Erst geht es zum Schlusslicht Eichenau, dann kommt Meister Moorenweis. (Thomas Benedikt)