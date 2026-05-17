„Abstiegskampf pur“ Türkenfeld holt drei enorm wichtige Punkte gegen Oberalting von Thomas Benedikt · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

Der TSV Türkenfeld (in Blau) im Spiel gegen den SC Unterpfaffenhofen (in Rot). – Foto: Bogdan Kramliczek

Der TSV Türkenfeld gewinnt mit 1:0 gegen den TSV Oberalting – und das, obwohl die Mannschaft personell auf dem Zahnfleisch daherkommt.