Abstiegskampf pur statt Fußball-Feuerwerk

– Foto: Reiner Stöter

Wenn der TSV Lägerdorf am Sonntag beim TuS Hartenholm antritt, dürfte schnell klar werden, dass spielerische Feinheiten nur eine Nebenrolle einnehmen. Der Tabellen-13. steckt mitten im Abstiegskampf und hat unter der Woche mit dem 3:0 im Nachholspiel gegen FC Fetih-Kisdorf ein deutliches Lebenszeichen gesendet.

„Am Sonntag erwartet uns ein Gegner, der sich im Abstiegskampf befindet“, sagt Michael Blume. „Das Spiel wird bestimmt kein Leckerbissen, da wohl wieder wir es sind, die versuchen, auf dem schwer zu bespielenden Platz in Hartenholm spielerisch Lösungen zu finden.“ Der Trainer rechnet mit „langen Bällen, robusten Zweikämpfen und purem Abstiegskampf“.

Auch das 1:1 am vergangenen Wochenende beim TSV Bargteheide zeigte, dass Hartenholm derzeit schwer zu bespielen ist. Die Mannschaft agiert kompakt, sucht früh den direkten Weg nach vorne und setzt auf körperliche Präsenz – ein Stil, auf den sich Lägerdorf einstellen muss.

Lägerdorf mit stabiler Ausgangslage

Der TSV Lägerdorf reist mit 36 Punkten als Tabellensechster an und hat sich im gesicherten Mittelfeld etabliert. Zuletzt musste sich das Team beim 1:1 gegen FC Dornbreite Lübeck mit einem Punkt begnügen, nachdem Albion Krasniqi die Führung erzielt hatte, diese aber nicht über die Zeit gebracht werden konnte.

Das Hinspiel liefert einen Hinweis darauf, was möglich ist: Mit 3:2 setzte sich Lägerdorf damals knapp durch. Auch diesmal dürfte es eng werden – allerdings unter anderen Vorzeichen. Während Lägerdorf versuchen wird, Struktur und Kontrolle ins Spiel zu bringen, wird Hartenholm vor allem über Einsatz und Zweikampfhärte kommen.

Blume macht klar, worauf es ankommt: „Die Mentalität wird entscheidend sein. Gerne wollen wir unser Spiel siegreich gestalten und wir sind guter Dinge, dass es auch klappt.“