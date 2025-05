Aufsteiger KTSV Preußen Krefeld braucht am Wochenende zwingend drei Punkte. – Foto: Ralph Görtz

Abstiegskampf pur: Preußen Krefeld vor Abstieg, Kracher in Hinsbeck Kreisliga A Kempen & Krefeld: Das Saisonende rückt näher, der 33. und damit vorletzte Spieltag der Saison 2024/25 steht an. Insbesondere im Abstiegskampf geht es dabei noch hoch her: Während der TSV Boisheim bereits seit vergangener Woche als sicherer Absteiger feststeht, könnte der KTSV Preußen Krefeld nun folgen. Auch im Kampf gegen die Abstiegs-Relegation ist es weiter hochspannend, schließlich trennen den 16. VfR Fischeln II und den neuntplatzierten SC Niederkrüchten lediglich vier Punkte.

Am kommenden Wochenende steigt der vorletzte Spieltag, an dem bereits wichtige Vorentscheidungen im Auf- und Abstiegskampf fallen könnten. Während der SV Thomasstadt Kempen und Verfolger TSV Kaldenkirchen im Fernduell um den zweiten Aufstiegsplatz hinter Meister SC Union Nettetal II kämpfen, geht es im Tabellenkeller hoch her. Selbst der Tabellenneunte SC Niederkrüchten hat den Klassenerhalt noch nicht sicher, dieser könnte mit einem Auswärtssieg beim SC Schiefbahn allerdings klargemacht werden. Aufsteiger KTSV Preußen Krefeld ist derweil zwingend auf einen Auswärtsdreier bei der Landesliga-Reserve des VfR Fischeln angewiesen, um nicht vorzeitig abzusteigen. Der SC Rhenania Hinsbeck empfängt zugleich Verfolger TIV Nettetal im Abstiegs-Kracher.

Bockum auf dem Weg zum Klassenerhalt

Bereits am Samstag empfängt der TSV Meerbusch III Abstiegskandidat TSV Bockum II zum Eröffnungsspiel des vorletzten Spieltags. Während die Gäste das Hinspiel noch spektakulär mit 3:5 gegen die Schwarz-Gelben verloren, stehen die Aussichten auf Zählbares vor dem Rückspiel am Wochenende nun wesentlich besser. Denn für die Bezirksliga-Reserve aus Bockum lief es zuletzt richtig rund, nach zwei wichtigen Siegen gegen die Tabellennachbarn KTSV Preußen Krefeld und SC Rhenania Hinsbeck fertigte der TSV zuletzt Bezirksliga-Absteiger SC Schiefbahn sensationell mit 7:0 ab. Grund genug, um selbstbewusst nach Meerbusch zu fahren, auch wenn die Bockumer nach wie vor, aufgrund des geringen Vorsprungs auf die Grauzone, auf drei Punkte angewiesen sind. Für den TSV hingegen verliefen die vergangenen Wochen weniger erfolgreich: Aus den vergangenen drei Partien sprangen zwei Niederlagen und ein Remis heraus. Dennoch stehen die Schwarz-Gelben mit 45 gesammelten Punkten auf Rang acht und sind bereits im gesicherten Tabellenmittelfeld, wodurch der TSV befreit aufspielen kann.

KTSV muss Abstiegs-Kracher gewinnen, Meister gegen Absteiger in Nettetal

Aufsteiger KTSV Preußen Krefeld steht im Auswärtsduell bei Tabellennachbar VfR Fischeln II gehörig unter Druck. Zwar gelangen dem KTSV aus den vergangenen drei Ligaauftritten zwei Erfolge, dennoch befinden sich die Krefelder nach wie vor unmittelbar am Abgrund. Mit 29 Zählern auf der Habenseite stellen die Preußen die zweitschwächste Bilanz der Liga, einzig das bereits abgestiegene Tabellenschlusslicht TSV Boisheim ist schwächer. Da der Rückstand auf die Relegationsplätze bereits fünf Zähler beträgt, braucht es am Wochenende zwingend einen Auswärtsdreier, um die Restchancen auf einen Klassenverbleib zu wahren. Einen solchen Relgationsrang belegt der Kontrahent aus Fischeln, der mit bislang 34 gesammelten Zählern am Sonntag einen großen Schritt in Richtung Klassenverbleib machen will. Gewinnt der VfR am Wochenende gegen den Verfolger, könnten die Grün-Weißen einen Spieltag vor Saisonende auf einen Nicht-Abstiegsrang springen, womit der Klassenerhalt zum greifen nahe wäre.

So., 25.05.2025, 14:00 Uhr SC Union Nettetal Nettetal II TSV Boisheim Boisheim 14:00 PUSH

In Nettetal kommt es derweil zum ultimativen Duell der Gegensätze, wenn der bereits feststehende Meister SC Union Nettetal II den bereits abgestiegenen Aufsteiger TSV Boisheim zu Gast hat. Während sich der Meister aus Nettetal im Hinspiel noch schwertat und schlussendlich nur knapp mit 3:2 die Oberhand behielt, ist am Sonntag von einem wesentlich einseitigeren Duell auszugehen. Schließlich konnten die Blau-Gelben nicht umsonst 25 Zähler mehr als der Kontrahent aus Boisheim in der Rückrunde erobern und in der Vorwoche bereits den sicheren Aufstieg in die Bezirksliga bejubeln. Für den feststehenden Absteiger geht es einzig noch darum, die Saison einigermaßen glimpflich zu Ende zu bringen und aus den letzten beiden Spielen zumindest noch etwas Zählbares mitzunehmen. Dass dies gegen den haushohen Favoriten am Wochenende gelingt, ist allerdings eher unwahrscheinlich. Vorst und Amern wollen Klassenerhalt sichern, Kaldenkirchen gegen Hüls unter Druck

So., 25.05.2025, 15:00 Uhr SV Vorst SV Vorst VSF Amern VSF Amern II 15:00 live PUSH

Anschließend treffen mit Gastgeber SV Vorst und Tabellennachbar VSF Amern II zwei abstiegsbedrohte Kontrahenten aufeinander. Nachdem sich die Hausherren im Hinspiel noch deutlich mit 5:0 durchsetzten, ist diesmal von einer wesentlich ausgeglicheneren Partie auszugehen. Denn mit der Landesliga-Vertretung aus Amern reist eine Mannschaft nach Vorst, die aus den vergangenen fünf Ligaspielen nur eines verlor und in der Rückrunden-Tabelle einen starken siebten Tabellenrang belegt. Zudem konnten die Rot-Weißen am vergangenen Spieltag für eine riesige Überraschung sorgen, als Aufstiegsaspirant TSV Kaldenkirchen mit 3:2 besiegt wurde. Bezirksliga-Absteiger Vorst ist durch eine verkorkste Rückrunde mit nur 16 eroberten Zählern in den Abstiegskampf reingeraten und braucht ebenso wie der Kontrahent drei Zähler, um den Klassenerhalt unter Dach und Fach zu bringen. Ein spannendes Aufeinandertreffen also, in dem sich beide Mannschaften wohl kaum etwas schenken dürften.

Durchaus vielversprechend ist dann die Begegnung zwischen Aufstiegsanwärter TSV Kaldenkirchen und dem seit 16 Ligaspielen ungeschlagenen Hülser SV. Zwar konnten die Hausherren aus Kaldenkirchen im Hinspiel noch klar mit 6:1 gegen den Bezirksliga-Absteiger gewinnen, seit diesem Aufeinandertreffen hat sich bei den Grün-Weißen aber einiges getan. Nachdem die Hinserie noch auf Tabellenplatz acht beendet wurde, folgte in der zweiten Saisonhälfte eine beeindruckende Erfolgsserie der Hülser, die auch nach dem 1:0-Erfolg gegen den SV Thomasstadt Kempen in der Vorwoche anhält: Bereits seit 16 aufeinanderfolgenden Ligaspielen ist der HSV nicht mehr als Verlierer vom Feld gegangen, wodurch die Gäste den zweiten Tabellenrang in der Rückrunde belegen. Somit ist der TSV gewarnt, dennoch geht dieser aufgrund der eigenen Aufstiegsambitionen als Favorit in die Partie. Nach der bitteren 2:3-Niederlage gegen Abstiegskandidat Amern in der Vorwoche sind die Blau-Weißen auf einen Dreier im letzten Heimspiel angewiesen, um die Aufstiegschancen auch vor dem letzten Saisonspiel noch aufrecht zu halten. Niederkrüchten hat Klassenverbleib in eigener Hand, Thomasstadt empfängt Anrath

Der SC Niederkrüchten schwebt weiter auf seiner Erfolgswelle und könnte im Auswärtsspiel bei Bezirksliga-Absteiger SC Schiefbahn den Aufstieg unter Dach und Fach bringen. Nach einem erstaunlichen Erfolgslauf und acht niederlagenlosen Spielen in Serie haben sich die Blau-Gelben bis auf einen einstelligen Tabellenplatz hochgearbeitet und haben die sportliche Zukunft nun in der eigene Hand. Mit einem Sieg gegen den formschwachen Kontrahenten aus Schiefbahn, der in der Vorwoche mit 0:7 bei Kellerkind Bockum II unterging, hätte der SC den Klassenerhalt nach einer starken Rückrunde sicher. Ein gutes Omen bot bereits das Hinspiel, als die Krüchtener einen überraschenden 3:0-Heimsieg gegen siebtplatzierten einfuhren.

Für Aufstiegsanwärter SV Thomasstadt Kempen geht es am Sonntag ins letzte Saison-Heimspiel gegen den SC Viktoria 07 Anrath. Nach einer beeindruckenden Spielzeit könnten die Blau-Roten am Wochenende einen großen Schritt in Richtung Bezirksliga-Durchmarsch machen, schließlich haben die Hausherren den Aufstieg weiterhin in der eigenen Hand: Durch den Patzer des Konkurrenten aus Kaldenkirchen in der Vorwoche beträgt der Vorsprung auf den TSV nach wie vor drei Punkte. Im Falle eines erneuten Ausrutschers des Verfolgers und einem gleichzeitigen Punktgewinn des SVT stünde dieser als zweiter Aufsteiger fest. Doch mit dem Gast aus Anrath kommt ein ernstzunehmender Kontrahent in die Thomasstadt, immerhin rangiert der SC mit 52 Punkten auf der Habenseite auf dem fünften Tabellenplatz. Nach dem 3:1-Heimsieg gegen den Tabellennachbar TSV Meerbusch III in der Vorwoche sind die 07er gewillt, auch in Kempen zu punkten. Zudem konnte die Viktoria bereits im Hinspiel ordentlich dagegenhalten, verlor schlussendlich aber mit 1:3. Abstiegs-Kracher in Hinsbeck, Hellas zu Gast in Strümp

So., 25.05.2025, 15:15 Uhr SC Rhenania Hinsbeck SC Hinsbeck TIV Nettetal TIV Nettetal 15:15 live PUSH

Zwischen dem SC Rhenania Hinsbeck und Verfolger TIV Nettetal geht es im direkten Aufeinandertreffen am Sonntag um nichts geringeres als den Klassenverbleib. Während die Hausherren mit 36 eroberten Zählern auf dem zwölften Tabellenplatz stehen, folgt der TIV mit einzig einem Punkt Rückstand auf Relegationsrang 15. Für beide Mannschaften kann es aufgrund der brenzlichen Ausgangslage nur um einen Sieg gehen. Im Hinspiel war es die Rhenania aus Hinsbeck, die nach umkämpften Spiel mit 2:1 die Oberhand behielt. Wer dieses Mal die Nase vorne haben wird, scheint angesichts der ähnlichen Ausgangslage völlig offen. Fakt ist, dass der Sieger dieses Duells gute Chancen haben wird, auch in der kommenden Spielzeit in der A-Kreisliga aufzulaufen.

So., 25.05.2025, 15:30 Uhr SSV Strümp SSV Strümp FC Hellas Krefeld FC Hellas 15:30 PUSH