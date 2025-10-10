Abstiegskampf pur: Neuenkirchen reist zum punktlosen Schlusslicht

Wenn der TuS Neuenkirchen am Sonntag beim Osnabrücker SC antritt, geht es für beide Mannschaften um mehr als nur drei Punkte. Während Neuenkirchen den Anschluss ans Tabellenmittelfeld halten will, steht der OSC unter Druck, endlich den ersten Saisonsieg in der Frauen-Landesliga Weser-Ems einzufahren.

Am Sonntag steht in der Frauen-Landesliga Weser-Ems ein richtungsweisendes Duell im Tabellenkeller an. Der TuS Neuenkirchen reist zum Osnabrücker SC, der nach fünf Niederlagen aus fünf Spielen noch ohne Punkt dasteht. Beide Teams brauchen dringend ein Erfolgserlebnis, um nicht frühzeitig den Anschluss zu verlieren.

TuS-Trainer Markus Gertz blickt der Partie mit Entschlossenheit entgegen: „Am Sonntag geht es zum Tabellenletzten, dem Osnabrücker SC. Wir werden alles daransetzen, dieses Spiel – für uns ein Sechs-Punkte-Spiel – für uns zu entscheiden.“ Personell gibt es beim TuS noch Fragezeichen: „Wir hoffen noch auf ein bis zwei Rückkehrerinnen aus ihren Verletzungen. Aber egal, wie unser Kader am Sonntag aussieht – wir sind bereit und brennen darauf, einen Sieg einfahren zu können.“

Beim Gastgeber herrscht ebenfalls Klartext-Stimmung. OSC-Trainer Philipp Mennemann betont: „Ich kann aktuell nicht viel sagen. Wir müssen Sonntag gewinnen, das ist einfach Fakt.“ Der Coach fordert eine Reaktion seines Teams: „Wir haben noch nicht ganz den Anschluss verloren, und wir müssen dafür sorgen, dass es so bleibt. Aber dafür müssen Siege her – gute Phasen und gute Aktionen reichen nicht mehr.“