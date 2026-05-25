Abstiegskampf pur: Maisach rutscht auf Relegationsplatz ab

Der SC Maisach (schwarze Trikots) im Spiel gegen den SC Oberweikertshofen II (in Weiß). – Foto: Dieter Metzler

Der SC Maisach zittert weiter um den Klassenerhalt. Die Mannschaft von Trainer Thomas Stehle rutschte nach einer 0:2-Pleite auf den Relegationsplatz.

Das Schneckenrennen im Abstiegskampf in der Kreisliga geht weiter. Und plötzlich steht der SC Maisach wieder auf einem Relegationsplatz. Die Mannschaft von Trainer Thomas Stehle verlor auswärts beim SC Weßling mit 0:2 (0:0). Doch immer noch hat der SCM am letzten Spieltag den direkten Klassenerhalt in der eigenen Hand. Dann kommt es zum brisanten Derby gegen den FC Aich.

Wer weiß, welchen Verlauf das Spiel in Weßling genommen hätte, hätte Immanuel Hartmann nach 38 Minuten die Premiumchance für den SCM genutzt. Doch der 28-Jährige scheiterte vom Elfmeterpunkt an Weßlings Schlussmann Lukas Niederegger. In der Folge boten sich beide Mannschaften ein intensives Duell auf dem Platz.

Erst in der Schlussphase übernahmen die Hausherren das Kommando. Yannick Stark traf nach 70 Minuten zur Weßlinger Führung. Die Maisacher drängten danach auf den Ausgleich. Doch der sollte nicht mehr fallen. Stattdessen gelang dem Vorjahreszweiten, der auch in dieser Saison noch auf den Aufstiegsrelegationszug springen kann, sogar noch das 2:0. Eine mustergültige Vorarbeit von Thomas Kronthaler schob der eingewechselte Mathieu Berk ein (88.). Damit müssen die Maisacher am letzten Spieltag den Klassenerhalt absichern.