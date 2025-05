Abstiegskampf pur in Schleid: Sechs-Punkte-Spiel gegen Dhrontal

Der bereits gesicherte TuS Ahbach will erneut gegen ein Spitzenteam punkten. „Wenn wir Salmrohr nicht zu viele Räume lassen und Paroli bieten, können wir auch dem Tabellendritten ein Bein stellen“, strahlt Ahbachs Spielertrainer Daniel Clausen jede Menge Zuversicht aus. Nach auskurierten muskulären Problemen steht Jan Müller wieder bereit. Michael Schüler (beruflich) ist außen vor. Fraglich sind Niklas Ferber (nach auskuriertem Zehenbruch) und Patrick Phlepsen (Leistenprobleme). Mit Salmrohr kommt das zweitbeste Auswärtsteam der Liga nach Leudersdorf, denn acht der bisherigen 13 Partien in der Fremde gewann der FSV. „Wenn wir am Freitag gewinnen wollen, brauchen wir 100 Prozent Leistung und Einstellung“, will sich Frank Thieltges in der Vulkaneifel keine Blöße geben.

Gegen die absoluten Spitzenteams der Liga tat sich die Saartal-SG bislang immens schwer. So fehlt bislang nach den Duellen mit Eintracht Trier II (0:13, 1:2), Salmrohr (1:3, 1:2) und nach dem Hinspiel gegen Daleiden (1:3) ein Erfolgserlebnis gegen die Top drei. Sportchef Philip Kramp hofft auf eine Trotzreaktion: „Wir freuen uns auf die Daleidener, die zu Recht ganz oben stehen. Unsere eher schwachen Auftritte nehmen wir als besonderen Anreiz und versuchen, die Daleidener vor Probleme zu stellen. Wir hoffen auf eine starke Offensivleistung, aber auch auf defensive Stabilität.“ Lennard Wagner und Lucas Jakob fallen verletzungsbedingt bis Saisonende aus, Lukas Kramp ist aufgrund anhaltender Rückenbeschwerden fraglich. Zusätzlich gestärkt durch den 5:1-Kantersieg im Eifelderby bei der SG Utscheid reisen die Daleidener an. Spielertrainer Florian Moos setzt auf Umschaltmomente gegen „eine offensiv starke Mannschaft, die aber defensiv zu knacken ist“.

SG Laufeld/Buchholz – SV Tawern (Samstag, 18 Uhr, Rasenplatz Pantenburg)

Den vermutlich letzten Strohhalm im Kampf gegen den Abstieg wollen die Laufeld/Buchholzer ergreifen. „Wir wissen um die prekäre Ausgangslage. Es sind noch vier Spiele, bei denen wir noch zwölf Punkte erreichen können“, gibt sich SG-Trainer Oleg Tintor kämpferisch. Dominik Schmitz und Benedikt Wahsweiler kehren nach ausgeheilten Blessuren zurück. „In der vergangenen Englischen Woche haben wir neun Punkte geholt und vor allem spielerisch wieder überzeugt. Genau daran wollen wir anknüpfen“, sagt Tawerns Coach Steve Birtz. Tobias Düpré und Ken Lippert stehen wieder bereit, Pascal Hurth ist wegen Adduktorenproblemen noch fraglich.

SV Lüxem – SG Utscheid/Mettendorf (Sonntag, 14.30 Uhr, Rasenplatz am Grünewald Lüxem)

Die Lüxemer warten seit vier Partien auf einen Sieg. „Weil wir in Zeltingen eine 2:0-Führung noch verspielt haben und uns mit einem 2:2 begnügen mussten, haben wir uns selbst in diese Lage gebracht. Jetzt gilt es, mehr Stabilität zu zeigen. Wir wollen das Hinspielergebnis bestätigen“, fordert Lüxems Spielertrainer Patrick Schmidt eine Wiederholung des Hinspielsieges (3:0). Tino Wittkowsky (Kreuzbandriss) und Lukas Follmann (berufsbedingt) müssen passen. Jonas Adams und Nils Valerius sind wieder Optionen. Aus Sicht von Utscheids Coach Rainer Müller ist die Partie in Lüxem „das erste von vier Abstiegs-Endspielen“. Kolja Theis, der über anhaltende Fußprobleme klagt, wurde am Mittwoch im von der vergangenen Woche nachgezogenen Spiel gegen Daleiden (1:5) geschont, wird in Lüxem aber wohl wieder einsetzbar sein. Benedikt Bernarding stand nach monatelanger Verletzungspause am Mittwoch erstmals wieder auf dem Platz und soll nach überstandenen Leistenproblemen langsam herangeführt werden.

SV Schleid – SG Dhrontal-Weiperath (Sonntag, 15 Uhr, Rasenplatz Schleid)

Abstiegskampf pur in Schleid. „Wir hoffen auf sechs Punkte, die wir noch einfahren müssen, um sicher zu sein. Wollen wir Dhrontal besiegen, müssen wir reifer und cleverer als zuletzt agieren und einfache Entscheidungen im Sinne des Teams treffen“, will Schleids Spielertrainer Taner Weins vor allem mehr Entschlossenheit und Mut im Angriffsspiel sehen. Marius Hugo (Muskelfaserriss) muss passen, dagegen kehren Dennis Wadych (nach Sperre) und Mathis Britz (nach auskurierter Zerrung) zurück. Nach vier Punkten in drei Spielen unter seiner Regie möchte Dhrontals neuer Coach Patrick Eck in der Eifel unbedingt nachlegen: „Wir erwarten viel Gegenwind und einen extrem motivierten Gegner. Meine Mannschaft ist absolut intakt und hat gezeigt, dass sie auch wieder Tore erzielen und Spiele umbiegen kann. Wir werden um jeden Zentimeter kämpfen, aber auch spielerische Lösungen anstreben.“ Wegen einer Rotsperre muss Torwart Matthias Junk pausieren, Danny Schömer ist beruflich unabkömmlich.

SV Sirzenich – SG Ruwertal (Sonntag, 15 Uhr, Rasenplatz Sirzenich)

Für die auf einem Abstiegsplatz rangierenden Sirzenicher geht es darum, die zuletzt guten Leistungen in Zählbares umzusetzen. „Der Klassenverbleib ist noch immer machbar. Doch jetzt sollten wir dringend einen Dreier einfahren, um Druck aus der gesamten Konstellation zu nehmen. Dafür müssen wir über 90 Minuten kompakt und diszipliniert arbeiten“, fordert SVS-Trainer Tillmann Schweitzer. Luca Bierbrauer und Jannik Boost (nach Bänderriss) kehren zurück. Nach zuletzt 13 Punkten aus sechs Partien geht es für Ruwertals Trainer Jens Hoffmann darum, nachzulegen und auch fußballerisch zu überzeugen. „Drei Punkte in Sirzenich müssen unser Anspruch sein. Wir erwarten einen angriffslustigen Gegner.“ Gelb-rot-gesperrt fehlt Karsten Willems, Fynn Martin aufgrund eines angeschwollenen Fußes. Pascal Neumann, der zuletzt wegen eines privaten Termins gefehlt hatte, steht wieder zur Verfügung.

SG Ellscheid – SG Igel-Liersberg (Sonntag, 15.30 Uhr, Kunstrasen Gillenfeld)

„Unser erstes Ziel haben wir mit dem Erreichen der 40-Punkte-Marke geschafft. Jetzt gilt es, genau da weiterzumachen. 50 Punkte sind nicht unrealistisch“, setzt Ellscheids verletzter Spielertrainer Markus Boos die Messlatte höher. Nach dem 4:5 gegen die SG Saartal will Igel-Liersbergs Coach Dominik Wintersig wieder ein anderes Defensivverhalten von seiner Mannschaft sehen: „Entscheidend wird sein, dass wir unser Zweikampfverhalten in den wichtigen Situationen besser gestalten. Wir müssen es schleunigst hinbekommen, die individuellen Fehler abzustellen oder zumindest zu minimieren.“ Dennis Gasteier (verletzt) und Max Meyer (Urlaub) müssen passen, Erik May wurde reaktiviert.