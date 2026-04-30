Abstiegskampf pur in Salzbergen: „Verlieren verboten“ gegen Werlte

– Foto: Moritz Voigt

Wenn am Sonntag der SV Alemannia Salzbergen den SV Sparta Werlte empfängt, steht mehr auf dem Spiel als drei Punkte. Fünf Spieltage vor Saisonende ist die Lage im Tabellenkeller der Liga zugespitzt – für beide Teams gilt das unmissverständliche Motto: Verlieren verboten.

Salzbergen rangiert mit 24 Punkten aus 25 Spielen auf Platz 13 und damit nur knapp über der Abstiegszone. Sparta Werlte folgt mit 21 Zählern auf Rang 14. Bei drei direkten Absteigern könnte ein Ausrutscher gravierende Folgen haben.

Die Gäste aus Werlte haben in der Rückrunde mehrfach aufhorchen lassen. Unter anderem sorgte ein klarer 3:0-Erfolg gegen den VfL Weiße Elf Nordhorn für Aufmerksamkeit. Zudem gingen mehrere Partien erst in den Schlussminuten verloren – denkbar knapp und oft unglücklich.

„Ein richtungsweisendes Spiel, in dem es für beide Teams heißt: Verlieren verboten“, betont Salzbergens Trainer Andre Meiners im Vorfeld.

„Sparta Werlte hat in der Rückrunde unter anderem mit einem klaren 3:0-Erfolg gegen Weiße Elf für Furore gesorgt und viele Spiele denkbar knapp in den Schlussminuten verloren. Insbesondere vor dem enormen Tempo im Umschaltspiel und in der Offensive müssen wir uns in Acht nehmen“, warnt Meiners.

Am vergangenen, 25. Spieltag unterlag Sparta Werlte dem Tabellenzweiten ASV Altenlingen 1965 mit 1:2 – erneut eine Partie, die lange offen war. Salzbergen selbst musste beim Spitzenreiter SV Union Lohne eine 1:2-Niederlage hinnehmen, verkaufte sich dabei jedoch teuer.

Moral gezeigt – aber zu viele Remis

Trotz der schwierigen tabellarischen Situation sieht Meiners positive Ansätze. „Dennoch wissen wir auch um unsere Qualitäten und möchten auf unsere eigenen Stärken bauen. In den letzten fünf Spielen haben wir Moral gezeigt und mussten uns trotz personeller Engpässe nur dem Spitzenreiter Union Lohne verdient, aber unglücklich mit 1:2 geschlagen geben. Leider waren jedoch auch zu viele Unentschieden dabei.“

Gerade diese Punkteteilungen verhinderten bislang einen größeren Schritt aus der Gefahrenzone. Nun soll der Heimvorteil den Ausschlag geben. „Wir möchten unseren Heimvorteil nutzen, um unsere Ausgangssituation vor den letzten vier Spielen zu verbessern.“

Kampf um jeden Zentimeter

Meiners erwartet eine intensive, womöglich zerfahrene Partie. „Ich erwarte ein hektisches Spiel, wo beide Teams um jeden Zentimeter kämpfen werden und Kleinigkeiten das Spiel entscheiden können.“ Entsprechend klar formuliert er die Anforderungen an seine Mannschaft: „Wir müssen über die gesamte Spielzeit hochkonzentriert sein, unsere Chancen besser ausnutzen und vor allem bei eventuellen Rückschlägen sofort wieder aufstehen.“

Personell hat sich die Lage etwas entspannt, dennoch muss Salzbergen weiterhin auf mehrere Akteure verzichten. Nicht zur Verfügung stehen Phil Fockers (Auslandssemester), Jonas Grund (privat) sowie die verletzten Lars Hövels und Timon Kaiser.

Druck im Tabellenkeller

Mit Blick auf die Tabelle ist die Brisanz offensichtlich: Ein Sieg könnte Salzbergen Luft verschaffen und den Abstand nach unten vergrößern. Bei einer Niederlage hingegen würde Sparta Werlte gleichziehen – bei noch vier ausstehenden Partien ein Szenario mit erheblicher Sprengkraft.

Es ist eines jener Spiele, in denen Taktik und Spielidee zwar eine Rolle spielen, am Ende aber Mentalität und Effizienz den Ausschlag geben dürften. Oder, wie es Andre Meiners zusammenfasst: Verlieren verboten.